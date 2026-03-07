Opel Corsa GSE готується до дебюту: виклик для електричного Volkswagen Polo GTI

Після зникнення лінійок OPC і VXR бренд робить ставку на повністю електричний формат. Прототипи Corsa GSE вже проходять випробування, зазначає Auto24. Попри камуфляж, на шпигунських кадрах Carscoops у вічі кидаються великі легкосплавні диски та жовті гальмівні супорти.

За стилістикою новинка багато в чому повторює Opel Mokka GSE, який дебютував раніше: занижена підвіска, жорсткіші амортизатори, темні декоративні елементи та агресивніші бампери. Кузов загалом зберігає форму оновленої Corsa, але спортивні акценти мають чітко відокремити GSE від звичайних версій.

278 к.с. і диференціал Torsen

Технічно Corsa GSE буде дуже близькою до своїх “родичів” по концерну Stellantis. Очікується один електромотор на передній осі потужністю близько 207 кВт (278 к.с.) й 345 Нм крутного моменту. Щоб приборкати передній привід із такою потужністю, модель отримає механічний диференціал підвищеного тертя Torsen та спортивно налаштовану підвіску. Для орієнтиру, Mokka GSE розганяється з 0 до 100 км/год за 5,9 секунди. Легша Corsa, ймовірно, зможе вкластися приблизно у 5,7 секунди — на рівні Peugeot 208 GTI.

Батарея 54 кВт-год і запас ходу до 350 км

Живлення забезпечуватиме акумулятор ємністю 54 кВт-год, знайомий по Mokka та 208. Запас ходу очікується на рівні близько 350 км за циклом WLTP, що більше, ніж у вищого та важчого Mokka (324 км). Для класу компактних електричних хот-хетчів це компроміс між динамікою та практичністю.

Ціна та конкуренти

Очікувана вартість Corsa GSE у Європі становитиме приблизно 35 000–40 000 фунтів стерлінгів ($46 500-53 180). Сегмент електричних “гарячих” хетчбеків стрімко розширюється. Окрім Peugeot 208 GTI, у продажу вже є моделі від Alpine та Mini. Проте саме новий Volkswagen ID.Polo GTI може стати головним конкурентом. Щоправда, з потужністю близько 166 кВт (223 к.с.) він поступатиметься дуету Stellantis.

Повернення духу GTI в електроформаті

Corsa GSE має шанс стати одним із найпотужніших представників класу компактних електричних хетчбеків. Якщо заявлені характеристики підтвердяться, модель зможе не лише перевершити електричний Polo GTI за динамікою, а й повернути Opel у центр уваги фанатів драйву.