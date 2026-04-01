Opel готує гарячий електрохетч: новий Opel Corsa GSE стане відповіддю для ID. Polo GTI

Зовні новий Corsa GSE отримає точкові, але ефективні зміни. Очікується оновлена передня частина з трикутними акцентами повітряних завіс, що підкреслюють спортивний характер моделі, розширені колісні арки, аеродинамічно оптимізовані диски та яскраві жовті гальмівні супорти з фірмовим маркуванням GSE, пише Carscoops.

Техніка: майже як у Mokka GSE

Хоча офіційні характеристики ще не підтверджені, інсайдери вказують на те, що Opel Corsa GSE отримає силову установку від Opel Mokka GSE. Йдеться про електромотор на 278 к.с. й 345 Нм крутного моменту з батареєю на 54 кВт-год. Така конфігурація дозволить автівці розганятися до 100 км/год приблизно за 5,9 секунди та розвивати максимальну швидкість до 200 км/год.

Ставка на драйв у світі електромобілів

Поява Corsa GSE – це ще один сигнал того, що навіть у світі електрифікації автовиробники не готові відмовлятися від емоційного водіння. Фактично, Stellantis намагається створити електричний аналог класичних GTI-моделей – легкий, швидкий і відносно доступний. І хоча прямих конкурентів у цьому сегменті поки небагато, новинка може стати альтернативою майбутнім спортивним електрохетчам від інших брендів.

Більше деталей – вже восени

Офіційна інформація про оснащення, запас ходу та ціни з’явиться ближче до дебюту на Паризькому автосалоні в жовтні. Саме тоді стане зрозуміло, наскільки серйозною буде заявка Opel на звання одного з лідерів серед компактних електричних “гарячих” моделей.