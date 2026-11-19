6 лютого двоє чоловіків на автомобілі Opel прибули до заздалегідь узгодженого місця. Зв’язавшись із фігурантом телефоном, вони отримали вказівку залишити на узбіччі дороги $8 000 – оплату за організацію незаконного перетину кордону.

Після отримання грошей організатор мав передати координати місця, звідки чоловіки повинні були продовжити маршрут до кордону. Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Інструктаж перед виїздом та… арешт

За версією слідства, перед поїздкою фігурант детально проінструктував "клієнтів": пояснив, як діяти, та повідомив, які речі потрібно взяти із собою. Однак реалізувати задум не вдалося: правоохоронці викрили схему, а організатор так і не зміг забрати залишені гроші.

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28-річному чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів, вчинена щодо кількох осіб.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави 332 000 грн. За інформацією поліції, заставу наразі не сплачено.

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Від семи до дев'яти...

У разі доведення вини підозрюваному загрожують від 7 до 9 років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та конфіскація майна.

Досудове розслідування триває за участю поліції, внутрішньої безпеки Нацполіції, прикордонників і СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.