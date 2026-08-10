Фермер у Польщі знищив новеньку дорогу, бо вважав її своєю

Інцидент трапився 7 серпня на вулиці Рибацькій. Саме там дорожники завершували укладання нового асфальту, як на дорогу виїхав трактор із плугом. Чоловік кілька разів проїхав свіжим покриттям, фактично переоравши його.

За словами фермера, частина дороги нібито належить йому, а тому ремонтні роботи проводилися без його дозволу. Водночас міська влада Глівіце категорично заперечує це твердження. Про дивні розбіжності щодо власності розповідає fakt.pl.

Місто: вся дорога належить Глівіце

Мер міста Катажина Кучинська-Будка заявила, що вся вулиця Рибацька є власністю міста. Це ж підтвердило Муніципальне дорожнє управління.

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Посадовці наголосили: інформація про нібито спільну власність дороги – 50% міста і 50% приватного фермера – не відповідає дійсності. Перед початком робіт правовий статус ділянки перевірили, а на місці навіть працював землемір.

Була гарно вимощена дорога, з якої навіть ще не вийшли асфальтоукладач та катки, але ось приїхав трактор з плугом і розпочалося... Фото: fakt.pl

Збитки – майже 400 тисяч злотих

Пошкодження виявилися серйозними (див. нижче відео зі сторінки Katarzyna Kuczyńska-Budka prezydentka Gliwic, Facebook). За оцінкою міської влади, збитки становлять приблизно 400 тисяч злотих, що в конвертації відповідає сумі в 4 807 640 грн.

Дорожникам доведеться не просто залатати асфальт: пошкоджено також нижні шари дорожньої конструкції. Фактично частину робіт доведеться виконувати заново.

Фермера затримали

На місце прибула поліція. Правоохоронці повідомили, що чоловік був тверезим і навмисно заїхав на свіжий асфальт. Він також заявляв, що після від'їзду поліції знову пошкодить дорогу.

Фермера затримали, а трактор відбуксирували на поліцейський майданчик. З'ясувалося також, що транспорт не мав обов'язкового страхування цивільної відповідальності.

Мотивація фермера допоки не дуже зрозуміла ні владі міста, ні поліції, ні його рідним. У будь-якому разі кмітливого адвоката наймати доведеться. Фото: fakt.pl

Чоловікові висунули звинувачення у знищенні майна значної вартості. Суд погодився з клопотанням прокуратури та призначив три місяці попереднього ув'язнення.

За це правопорушення фермеру може загрожувати від 1 до 10 років позбавлення волі. Окрім, звісно, відшкодування збитків.