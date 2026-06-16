Осередок захисту для тисяч людей: як під одним дахом працюють три екстрені служби

У Широківській громаді сучасний Центр безпеки об’єднав під одним дахом усі екстрені служби 101, 102, 103. Будівництво центру розпочалося наприкінці 2023 року, а ніні всі роботи повністю завершено.

Як йдеться у релізі обласної адміністрації , в новій будівлі розмістилися місцева пожежно-рятувальна служба, поліцейська станція та приміщення для роботи медиків.

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Також тут облаштований сучасний диспетчерський пункт з доступом до камер відеоспостереження, гараж для трьох одиниць техніки, службові приміщення, укриття, автономна котельня та генераторна станція.

Оперативна допомога для усієї громади

Новий центр обслуговує 35 населених пунктів громади та понад 100 дачних кооперативів. Важливою перевагою стало його розташування поблизу траси Запоріжжя – Дніпро, що дозволяє оперативним службам швидше реагувати на дорожньо-транспортні пригоди, пожежі та інші надзвичайні події.

Сьогодні у Широківській громаді проживає майже 29 тисяч осіб, серед яких понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Правопорядок на території території чотирьох поліцейських офіцерів громади.

Усі “три номери” екстрених служб у цьому Центрі будуть діяти як один гаромонійний організм. Фото: Запорізька ОВА

Простір не лише для служб, а й для навчання

У Центрі безпеки створено навчальний клас для проведення тренінгів та профілактичних заходів. Саме тут навчатися учасники дружини юних пожежників-рятувальників та шкільної громади.

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