Особисту Honda NSX Айртона Сенни виставили на аукціон: ціна може сягнути мільйона доларів

Як повідомляє RM Sotheby's, червону Honda NSX 1991 року з номером шасі T000233 виставлять на The London Auction 2026. Попередня оцінка становить від 500 до 800 тисяч фунтів стерлінгів.

Це одна з NSX, якими користувався Сенна

На початку 1991 року Айртон Сенна вже був дворазовим чемпіоном Формули-1 і готувався до сезону, який приніс йому третій титул.

За домовленістю між Honda Motor Company та гонщиком компанія надавала Сенні NSX для особистого користування. Окрім двох чорних машин, у його розпорядженні була саме ця червона NSX.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Автомобіль пофарбований у Formula Red, має контрастний чорний дах та чорний шкіряний салон.

Honda Automobil de Portugal імпортувала машину до Португалії, а 22 березня 1991 року її зареєстрували з номером SX-25-59. Автомобіль зберігався у Лісабоні й передавався Сенні кожного разу, коли він прибував до країни.

На цій машині Сенна їздив на Гран-прі Португалії

Сенна активно використовував NSX під час європейської частини сезону 1991 року. На той момент у нього вже була нерухомість у курортному районі Quinta do Lago.

Саме на цій Honda він їздив на Гран-прі Португалії в Ешторілі. У тій гонці Сенна стартував третім і фінішував другим.

Автомобіль також з'явився у документальному фільмі 1992 року Ayrton Senna: Racing Is In My Blood.

У кадрі Сенна різко рушає на NSX, зриваючи задні колеса в пробуксовку. Але ще відомішими стали фотографії, де триразовий чемпіон світу власноруч миє саме цю машину зі шланга.

Через це в описі аукціону її навіть називають "the famous hosepipe car".

Сенна допомагав створювати саму NSX

Зв'язок Айртона Сенни з Honda NSX набагато глибший, ніж просто користування серійним автомобілем.

Його співпраця з Honda почалася у Формулі-1 ще у 1987 році, коли японська компанія постачала двигуни команді Lotus. Уже наступного року Сенна перейшов до McLaren-Honda і на MP4/4 здобув свій перший чемпіонський титул.

Паралельно Honda працювала над своїм новим спортивним автомобілем, який мав кинути виклик Ferrari та Porsche.

Під час тестування прототипу NSX Сенна звернув увагу на недостатню жорсткість шасі. За даними RM Sotheby's, після його зауважень Honda збільшила жорсткість кузова приблизно на 50% та додатково доопрацювала підвіску.

Саме тому ім'я Сенни досі нерозривно пов'язане з NSX, навіть якщо йдеться про автомобілі, якими він ніколи особисто не володів.

Історію автомобіля підтвердила Honda

Після загибелі Сенни в Імолі у 1994 році автомобіль залишився в Португалії.

Згідно з документами Лісабонського автомобільного реєстру, у лютому 1995 року машину зареєструвала компанія Laboa Etablissement. У вересні 1997 року NSX перебувала під опікою дилера Honda Nipomotor.

У 2009 році автомобіль придбав власник MSCAR Comércio de Automóveis SA з Фару, а у 2013 році його купив Роберт МакФаган.

Після цього NSX перевезли до Великої Британії, де у травні 2016 року зареєстрували для дорожнього використання.

Походження автомобіля підтверджує факс Honda, а пізніше цю інформацію додатково підтвердила Honda Motor Europe.

У 2019 році NSX повернулася в Імолу

У 2019 році, через 25 років після загибелі Айртона Сенни, автомобіль привезли на трасу Імола.

За кермо сів засновник команди Minardi та керівник автодрому Джанкарло Мінарді.

У 2024 році NSX придбав нинішній власник із Нагої, після чого автомобіль повернувся до Японії. Тепер він знову прибув до Великої Британії для продажу на аукціоні RM Sotheby's.

£800 тисяч тут платять не лише за автомобіль

Звичайна рання Honda NSX вже має значну колекційну цінність, але у цьому випадку головну роль відіграє саме історія.

Це не просто машина тієї самої моделі, яку любив Сенна, а конкретний автомобіль, який Honda надала йому для особистого користування.

Він задокументований, знімався у фільмі, потрапив на відомі фотографії та безпосередньо пов'язаний із сезоном 1991 року, коли Сенна став триразовим чемпіоном світу. Саме тому RM Sotheby's оцінює автомобіль у £500-800 тисяч.

Для покупця є ще один нюанс: NSX ввезена до Великої Британії за тимчасовою митною процедурою. Якщо новий власник захоче залишити її у країні, доведеться сплатити відповідні ПДВ та імпортні збори. Альтернатива - вивезти автомобіль за межі Великої Британії з належним митним оформленням.

У випадку цієї NSX ціна визначається вже не стільки характеристиками 35-річного спорткара, скільки тим, хто сидів за його кермом. І важко знайти іншу дорожню Honda, настільки тісно пов'язану з ім'ям Айртона Сенни.