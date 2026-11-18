Як повідомляє компанія Автомагістраль-Південь на своїй сторінці у Facebook, наразі відсипання насипів на об'єктах практично завершено, а майже половина ділянок вже вкрита свіжим асфальтобетоном.

Паралельно з влаштуванням дорожньої основи будівельники зводять мости та шляхопроводи, щоб встигнути виконати максимум завдань до серйозних холодів.

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Прифронтова логістика не може шкутильгати

Нова чотирисмугова магістраль Н-31 бере на себе близько 40% усієї прифронтової логістики. Вона дозволяє швидко перекидати вантажі до Дніпра, Запоріжжя та Донеччини лівобережжям, оминаючи мости через річку Дніпро, які постійно перебувають під прицілом ворога.

Будівельники намагаються встигнути "до білих мух" зробити якнайбільше, не втрачаючи при цьому якості. Фото: Автомагістраль-Південь

Зараз тисячі вантажівок змушені їхати старою 30-кілометровою дорогою через Царичанку та сусідні села. Цей вузький шлях другої категорії проходить прямо через житлову забудову і просто розсипається під вагою фур, тому його доводиться постійно латати аварійними картами.

Шлях на Варшаву та підготовка до весни

Ще одним важливим штрихом осіннього сезону стало завершення укладання покриття на трасі М-09 від Волі-Висоцької до пункту пропуску Рава-Руська – Гребенне. Це ключовий маршрут із Києва до Варшави, що входить до європейської мережі TEN-T і фінансується за підтримки ЄБРР.

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Наразі нижній шар покриття готовий на 98%, а верхній шар зі щебенево-мастикового асфальтобетону вкладено на 77%. Незначний залишок робіт перенесли на весну, проте монтаж освітлення, шумозахисних екранів та системи водовідведення триває без зупинок.

Масштабна розбудова інфраструктури

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, паралельно триває реконструкція Північного обходу Житомира на трасі М-06. Там дорожники заливають потужне цементобетонне покриття, запас міцності якого дозволяє витримувати навантаження, співмірні з посадкою важких пасажирських літаків.

Крім того, українські фахівці активно працюють і за кордоном, розширюючи глобальні логістичні коридори. Нещодавно вітчизняні інженери успішно завершили надскладну ділянку швидкісного автобану в Румунії, який у перспективі з'єднає Будапешт та Бухарест.