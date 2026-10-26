Останній Mercedes-Benz SLR Stirling Moss пустять з молотка за 6 мільйонів доларів

Як повідомляє topgir.com.ua з посиланням на аукціонний дім RM Sotheby's, торги за цей ексклюзивний лот триватимуть з 25 листопада до 2 грудня в каліфорнійському місті Калвер-Сіті. Автомобіль європейської специфікації зійшов з конвеєра у грудні 2009 року і став фінальним акордом у лінійці з 75 таких спідстерів.

Майже все своє життя машина провела в одному гаражі. Після першої реєстрації у Швейцарії навесні 2010 року суперкар поповнив колекцію королівської родини Кувейту, де зберігався аж до 2024 року. Лише нещодавно він перейшов до рук другого приватного власника, який тепер і виставив його на продаж.



Фото: RM Sotheby’s

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Унікальна комплектація та підготовка

Цей екземпляр єдиний у всій серії отримав яскравий заводський колір Fire Opal Red. Салон оздоблений червоною шкірою із контрастною жовтою прострочкою, а замість звичного карбону тут використали матеріал Alutex. Доповнюють картину золотисті гальмівні супорти та заводська стереосистема, яку встановлювали лише на дві машини з усієї партії.

Перед тим як змінити власника, автомобіль пройшов серйозне обслуговування у британській майстерні Stratton Motor Company, на що витратили близько 40 тисяч доларів. А вже цього року фахівці G&K Automotive Services адаптували спідстер до суворих американських вимог, щоб він міг легально виїжджати на дороги загального користування.



Фото: RM Sotheby’s

Осінній бум на німецьку класику

Нагадаємо, що ця осінь виявилася надзвичайно щедрою на розпродаж рідкісних німецьких авто. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно на торги виставили унікальний чотиримісний кабріолет Mercedes-Benz 500 SEC, за який планують виручити близько 90 тисяч доларів.

Крім того, справжній рай для колекціонерів влаштували в Європі, де розпродають гігантську колекцію рідкісних Mercedes-Benz S-Class. А для фанатів автоспорту справжньою знахідкою став старенький універсал Mercedes-Benz C230, на якому свого часу їздив легендарний гонщик Нікі Лауда.