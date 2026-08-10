Яку зарплату отримував фейковий директор автозаправки

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області встановили, що паливна компанія кілька разів змінювала адресу, власників та керівників. Там проглядався цілий клубок заплутаних схем, спрямованих на уникнення податків та приховування справжніх масштабів обігу пального.

Наприкінці 2023 року мешканець Вилкового погодився за винагороду у 300 доларів на місяць стати засновником та директором компанії. Як йдеться в релізі детективів Одещини, фактично чоловік підприємством не керував і господарської діяльності не здійснював.

Підписав документи з неправдивими даними

За даними слідства, чоловік підписав документи, що містили неправдиві відомості. На такі дії він мав повні права, оскільки його офіційно внесли до державного реєстру як власника та керівника компанії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Надалі реквізити підприємства, за версією детективів, використовували для переведення безготівкових коштів у готівку на користь компаній реального сектору економіки.

Формальний керівник компанії з гуртової торгівлі пальним тепер відповідатиме за фірму реально і термін може отримати справжній. Фото: БЕБ Одещини

Що загрожує "директору"

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України – стаття серйозна. Обвинувальний акт уже направили до суду.

У разі обвинувального вироку йому може загрожувати штраф або від 3 до 5 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Наразі вирок не оголошено (див. відео БЕБ нижче), остаточне рішення у справі має ухвалити суд.