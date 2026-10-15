Палаючий броньовик Новатор проїхав 20 кілометрів і врятував екіпаж від FPV-дрона

Як повідомляє компанія "Українська бронетехніка", інцидент стався під час виконання логістичного завдання, коли бронемашина зазнала атаки з повітря. Екіпаж заздалегідь самостійно доопрацював систему пожежогасіння у кузові, що допомогло виграти дорогоцінний час для відходу з-під обстрілу.

За чотири місяці інтенсивної експлуатації цей автомобіль здійснив майже сто вкрай небезпечних бойових виїздів. За цей час витривала техніка пережила удари десяти ворожих FPV-дронів, постійно працюючи фактично за межею свого потенціалу.

Машину активно використовували для складної логістики на східному напрямку. Бійці доставляли на передову пальне, акумуляторні батареї та інше критично важливе майно, відзначаючи зручність авто для точкових місій.

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Технічний потенціал та витривалість

Нагадаємо, що вітчизняний броньовик Новатор побудований на посиленому шасі американського пікапа Ford F-550. Під капотом працює потужний 6,7-літровий турбодизель V8, який видає 300 кінських сил та дозволяє впевнено рухатися бездоріжжям навіть із важкою бронекапсулою.

Базовий захист машини витримує обстріл зі стрілецької зброї та підриви на мінах, що вкотре підтвердилося на практиці. Цей потенціал живучості в черговий раз доведено в опублікованому відео, відзнятому з квадрокоптера підрозділу (див. відео нижче).

Хлопців вберіг, але сам

На "Новаторах" підрозділ працює з 2024 року. Бійці відзначають зручність автомобіля для виконання складних логістичних операцій.

В той рейс охоплений вогнем бронеавтомобіль "Новатор" покидав зону бойових позицій. Він подолав майже 20 км, щоб доставити екіпаж стрілецького батальйону Нацполіції у Чернігівській області до місця дислокації. Усі поліцейські залишилися живими.

На жаль, автомобіль був знищений. Але під час свого останнього виїзду він виконав головне завдання – врятував екіпаж та довіз його до безпечного місця.