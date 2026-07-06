Пальне в Польщі різко подорожчало: подекуди на АЗС ціни зросли майже на 1 злотий за літр

Порівняно з попереднім періодом, бензин Pb95 дорожчий в середньому на 0,89 злотого за літр, тоді як дизельне пальне подорожчало на 0,93 злотого за літр. Бензин Pb98 зріс у ціні майже на 1 злотий. Про це сповістив money.pl.

Наразі середня ціна бензину А-95 (PB95) у Польщі становить близько 6,25 злотого за літр, а дизельного пального – 7,10 злотого за літр. Водночас на частині автозаправних станцій ціни зросли ще сильніше – подекуди майже на 90 грошей за літр.

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Найдорожче пальне – на автомагістралях

Найбільше подорожчання зафіксовано на АЗС, розташованих уздовж автомагістралей. Через високі витрати на оренду оператори таких комплексів підняли ціни найагресивніше — в окремих випадках літр пального коштує майже на 1 злотий дорожче, ніж на звичайних міських заправках.

Експерти зазначають, що повернення до нижчих цін найближчим часом очікувати не варто. Ринок фактично повернувся до звичайних умов, коли мережі АЗС максимально використовують вигідне розташування своїх станцій для отримання більшого прибутку.

Ціни поки падати не будуть, подорожчання – ймовірне, через що багато хто заливає пальне і в бак, і в каністру для подальшої економії. Колаж: Авто24 з фото Марціна Бєлецького

E-petrol.pl зібрав останні дані із заправних станцій по всій країні. Вони показують, що водії платили в середньому:

7,59 злотих за літр бензину Pb98;

6,79 злотих за літр бензину Pb95;

6,98 злотих за літр дизеля;

3,29 злотих за літр LPG автогазу.

Єдине паливо, яке дешевше порівняно з минулим тижнем, – це автогаз, який не підпадав під пакет "CPN".

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Знижки залишаються, але не для всіх

Окремі торгівельні мережі, зокрема гіпермаркети, ще намагаються утримувати ціни нижче 6 злотих за літр, однак різниця у вартості пального між різними АЗС поступово збільшується.

Заощадити можна завдяки програмам лояльності великих паливних мереж. Мобільні застосунки дозволяють отримати знижки до 40 грошей на літрі, однак для цього потрібно регулярно активувати купони та користуватися послугами конкретної мережі.

Світовий ринок також не додає оптимізму

На ціни впливає і ситуація на світовому нафтовому ринку. Попри певне зниження напруженості між США та Іраном, логістика в районі Перської затоки ще не відновилася повністю. Крім того, навіть за незначного здешевлення сирої нафти готові нафтопродукти залишаються дорогими через високу вартість їх перероблення.

Аналітики прогнозують, що найближчими місяцями польським автомобілістам доведеться звикати до вищих витрат на пальне, а суттєве зниження цін поки що малоймовірне.