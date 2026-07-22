Пальне в Україні стрімко дорожчає: експерти прогнозують дизель по 86 гривень за літр

За даними Консалтингової групи "А-95", на які посилається enkorr.ua, за останній тиждень середня ціна бензину А-95 збільшилася на 2,66 грн/л і досягла 77,28 грн/л. Дизельне пальне за цей період подорожчало ще більше — на 4,13 грн/л, до 80,16 грн/л. Водночас автогаз майже не змінився в ціні, додавши лише 3 копійки — до 40,05 грн/л.

Через що дорожчає пальне

Головною причиною підвищення цін називають різке зростання вартості нафтопродуктів на європейському ринку.

За тиждень спотові котирування дизельного пального в Європі підскочили на 125 доларів за тонну, а з початку липня — на 308 доларів, досягнувши 1249 доларів за тонну. Це найвищий показник із середини травня.

Бензин також продемонстрував значне зростання: за тиждень він подорожчав на 97 доларів за тонну, а від початку місяця — на 157 доларів, до 1114 доларів за тонну.

Одночасно стрімко зросли й гуртові ціни в Україні. Станом на 21 липня середня гуртова вартість дизельного пального перевищила 80 грн за літр, фактично нівелювавши роздрібну маржу автозаправних мереж.

Додатковий тиск на ринок бензину створили скорочення пропозиції після переходу на бензин Е10 та наслідки військових атак на паливну інфраструктуру, через які трейдерам не вдалося сформувати достатні запаси.

Які мережі вже підняли ціни

Найбільше дизельне пальне подорожчало у мережі "Фактор" — одразу на 8 грн за літр.

На 6–7 грн дизель підняли "Автотранс", Mango, RLS та "Катрал". У Mango бензин також подорожчав на 5 грн за літр.

Мережі ОККО та WOG збільшили ціни на дизельне пальне на 3 грн — до 82,90 грн/л. Бензин А-95 у них подорожчав до 80,90 грн/л та 81,50 грн/л відповідно.

У SOCAR дизель здорожчав на 2 грн, натомість бензин — одразу на 4 грн, до 81,90 грн за літр.

Також ціни переглянули UKRNAFTA, UPG, "Авантаж 7" та "БРСМ-Нафта". Попри підвищення, окремі АЗС "БРСМ-Нафта" залишаються серед найдешевших: у Чернігівській області бензин коштує 68,99 грн/л, а дизель у Житомирській — 74,99 грн/л.

Якими можуть бути ціни найближчим часом

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує подальше подорожчання пального. За нинішніх гуртових котирувань середня ціна дизельного пального може зрости щонайменше до 86 грн/л, а бензину А-95 — до 83 грн/л.

За словами експерта, ситуація залежатиме від подальших коливань світового ринку, однак наразі ризики для українських споживачів залишаються переважно в бік подальшого зростання цін.