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Паливна криза повернулася до Росії: на АЗС по всій країні жорстко обмежують продаж пального

Найбільша нафтова компанія Росії Роснєфть раптово повернула жорсткі ліміти на продаж пального, дозволяючи заливати не більше 30 літрів в одні руки. Такий крок став вимушеною реакцією на нову серію успішних атак українських безпілотників на ключові нафтопереробні заводи країни-агресорки.
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ФОТО: Колаж Авто24|

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Валентин Ожго
logo9 листопада, 19:01
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Як повідомляє російська служба BBC, обмеження вже діють щонайменше в семи регіонах, зокрема в Карелії, Бурятії та Забайкаллі.

"Роснєфть у всіх регіонах країни вводить обмеження. Водіям у містах відпускають лише три десятки літрів, на трасах норму збільшили до 50 літрів, а наповнювати каністри взагалі суворо заборонили, – йдеться у повідомленні місцевої влади Забайкальського краю.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Причиною такого різкого дефіциту стало відновлення ударів по російській нафтопереробці. Лише за останні півтора тижня українські безпілотники успішно атакували чотири підприємства, які безпосередньо пов'язані з компанією Роснєфть.

Зокрема, під удар потрапили заводи у Самарській області, Уфі, Ярославлі та Рязані. Саме рязанське та ярославське підприємства є критично важливими, адже вони забезпечують пальним столичний регіон Росії.

#Автотехнології #Пальне #Фото #Новини
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