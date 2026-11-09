Паливна криза повернулася до Росії: на АЗС по всій країні жорстко обмежують продаж пального

Як повідомляє російська служба BBC, обмеження вже діють щонайменше в семи регіонах, зокрема в Карелії, Бурятії та Забайкаллі.

"Роснєфть у всіх регіонах країни вводить обмеження. Водіям у містах відпускають лише три десятки літрів, на трасах норму збільшили до 50 літрів, а наповнювати каністри взагалі суворо заборонили, – йдеться у повідомленні місцевої влади Забайкальського краю.

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Причиною такого різкого дефіциту стало відновлення ударів по російській нафтопереробці. Лише за останні півтора тижня українські безпілотники успішно атакували чотири підприємства, які безпосередньо пов'язані з компанією Роснєфть.

Зокрема, під удар потрапили заводи у Самарській області, Уфі, Ярославлі та Рязані. Саме рязанське та ярославське підприємства є критично важливими, адже вони забезпечують пальним столичний регіон Росії.