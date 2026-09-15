Паливний бак може відпасти на ходу: Ford масово відкликає пікапи F-150

Як повідомляє видання Carscoops, американський автовиробник продовжує бити антирекорди з якості. Цього року Ford оголосив вже 71 відкличну кампанію – це більше, ніж у GM, Toyota та Hyundai разом узятих. Нова порція проблем стосується одразу кількох популярних моделей.

Для українських водіїв ця новина має цілком практичний вимір. Пікапи F-150 часто приганяють до нас зі США, а фургони Transit активно працюють у комерції. Тому, якщо ви плануєте покупку свіжого "Форда" або вже їздите на такому, варто перевірити авто за VIN-кодом.

Бензобак, що живе своїм життям

Наймасштабніша проблема охопила 223 472 пікапи F-150, випущені з 2023 по 2027 рік. Через помилку на заводі кріплення паливного бака можуть бути встановлені неправильно. У гіршому випадку бак може дати течу або взагалі відірватися від рами прямо під час руху. Дилери в США вже отримали вказівку безкоштовно перевіряти та міняти кріплення.

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Проблеми з мостами та пасками безпеки

Окрім баків, Ford виявив ще кілька неприємних сюрпризів у свіжих авто. У Ford Transit 2026-2027 років випуску майже дві тисячі фургонів мають програмний збій. Система просто не бачить, чи пристебнуті пасажири на задніх сидіннях. Рішення поки шукають, тому видачу нових машин клієнтам тимчасово зупинили.

У Ford F-150 з пакетом Max Tow 2026 року через встановлення підшипників меншого розміру задні колеса можуть раптово заблокуватися на ходу, або ж карданний вал просто від'єднається. А в заряджених версіях Ford F-150 Raptor 2026 року на заводі забули нормально затягнути болти тяги Панара. Це призводить до стукоту в підвісці та потенційної втрати керованості.

Якщо ви замовляєте авто з американських аукціонів, обов'язково перевіряйте історію відкликань. Ремонт таких заводських "болячок" в Україні ляже виключно на ваш гаманець.