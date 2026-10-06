Папери йдуть у минуле: в Іспанії запрацював обов'язковий для перевізників електронний документ DeCA

Нововведення стосується вантажних рейсів, каботажу та пасажирських перевезень й спонукає транспортні компанії повністю переходити на цифровий документообіг.

Як повідомляє видання Interempresas, нові правила запроваджені відповідно до іспанського Закону про сталий розвиток мобільності та безпосередньо впливають як на договірних, так і на фактичних перевізників. Вимога охоплює всі громадські вантажні рейси, що прямують до Іспанії або відправляються з неї, а також внутрішні каботажні операції.

Спростити й звільнити водія від зайвої роботи

Міжнародна асоціація автомобільного транспорту (ASTIC) розглядає цю подію як старт масштабної цифрової трансформації галузі. Перехід на електронні рейсові документи має забезпечити кращу відстежуваність вантажів у реальному часі, зменшити кількість помилок та підвищити юридичну безпеку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Кожна хвилина, яку водій витрачає на обробку паперів, і кожен інцидент, який не потрапляє до системи управління миттєво, створюють зайві витрати.

"Транспортний сектор наразі працює з низькою рентабельністю та відчуває гострий дефіцит кадрів, тому ігнорувати можливості оптимізації просто неможливо. Зацифрування контрольних документів за жодних обставин не слід розглядати лише як зобов'язання, це чудова можливість для бізнесу,

– зазначає виконавчий віцепрезидент ASTIC Рамон Вальдівія.

Проблеми з адаптацією та погляд у майбутнє

Попри очевидні переваги, перевізники зіткнулися з браком часу на підготовку. В ASTIC наголошують, що компанії мали лише десять місяців на адаптацію своїх систем до вимог DeCA, тому зараз асоціація закликає уряд проявити гнучкість.

Транспортники нагадують, що під час попередніх технологічних змін, таких як впровадження розумних тахографів другого покоління чи створення зон з низьким рівнем викидів, влада завжди давала перехідні періоди. Це дозволяло бізнесу оновлювати процеси без зайвих стресів та штрафів.

Впровадження іспанцями DeCA – це лише розминка перед загальноєвропейськими змінами. Вже у липні 2027 року всі країни Євросоюзу будуть зобов'язані приймати електронну інформацію про вантажні перевезення через єдину систему eFTI, а до 2029 року цей процес має повністю охопити й приватний сектор.