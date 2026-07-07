Передані військовим 20 медеваків на базі Toyota Land Cruiser отримали універсальний допуск відповідності

За основу для медеваків використали позашляховики Toyota Land Cruiser. Їх потужно адаптували для робити в зоні ризику, звідки прокладено маршрути евакуації поранених.

Про це в режимі звіту перед донаторами з-поміж благодійників та бізнесу на своїй сторінці повідомив БФ "Повернись живим".

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Враховано усі запити

Переобладнані автомобілі обладнали каталками або висувними платформами для нош, системами вентиляції та опалення, додатковим освітленням, інверторами й автономним живленням.

Також машини отримали посилені колеса для бездоріжжя, захист задніх ліхтарів і систему кріплення додаткового спорядження.

Крім медичного обладнання, транспорт оснастили засобами радіоелектронної боротьби, системами "Чуйка", приладами нічного бачення та режимом світломаскування.

Цивільні версії адаптовано не тільки під армійське призначення, але й конкретно під медичні машини переднього краю. Фото: Повернись живим

Ззовні автомобілі також зазнали серйозних змін. Вони отримали посилений захист, силовий багажник, нові колеса для складного бездоріжжя та додаткові системи кріплення спорядження.

Оскільки описи про Toyota Land Cruiser редакція Авто24 неодноразова публікувала, то повторюватися не будемо.

Медеваки отримали допуск відповідності

Особливістю проєкту стало офіційне переоформлення транспортних засобів у санітарні автомобілі. Після переобладнання машини пройшли перевірку спеціальної комісії, яка підтвердила їхню відповідність вимогам до санітарного транспорту.

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Це дозволило змінити їхнє призначення у реєстраційних документах і поставити на військовий облік як медичні евакуаційні автомобілі.

Відтак автомобіль з екіпажем у складі водія та парамедика може одночасно перевозити одного лежачого та двох сидячих поранених не тільки фронтовим путівцем, але й дорогами загального користування.