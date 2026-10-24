Перекреслений GPS на дорозі: що означає цей рідкісний знак і чому навігатор краще вимкнути

Як повідомляє garaz.cz з посиланням на Міністерство транспорту Чехії, незвичне маркування з'явилося у столиці на перехресті вулиць, де зараз триває масштабна та дуже дорога реконструкція.

Через постійні зміни в організації руху електронні помічники просто не встигають оновлювати маршрути, що призводить до заторів та плутанини серед водіїв.

Офіційно ця табличка належить до категорії інформативних знаків. Вона може використовуватися як самостійний вказівник про зміну в організації транспорту, так і як додатковий знак під іншими, більш суворими обмеженнями.

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На практиці така табличка найчастіше повідомляє водія про можливий конфлікт між реальною ситуацією на дорозі та даними навігаційної системи,

"Головна проблема полягає в тому, що сигнал супутника в певних місцях може зникати або ж самі карти містять критичні неточності після початку ремонтних робіт. У такому випадку водій категорично не повинен довіряти інформації з екрана смартфона, особливо якщо це сталося у зоні дії такого знака, – зазначає речник міністерства Франтішек Ємелка.

Коли електроніка безсила

Простими словами, цей знак буквально кричить водіям: відірвіть очі від екрана та дивіться на дорогу. Це особливо актуально біля великих інфраструктурних об'єктів на кшталт аеропортів, де трафік щільний, а ціна помилки – пропущений рейс або створення аварійної ситуації.

Досить часто перекреслений GPS можна зустріти прямо під знаком, що забороняє в'їзд. Це робиться для того, щоб остаточно відбити бажання у водіїв їхати під заборону лише тому, що так проклав маршрут електронний алгоритм.

Цікаво, що для чеських доріг це далеко не новинка. Подібні знаки періодично з'являються на місцевих автошляхах вже понад 15 років, хоча для більшості туристів та транзитних водіїв вони досі виглядають як справжня екзотика.