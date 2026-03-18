Перевізник тримався за ніби збиткові маршрути, як воші за кожуха, бо гроші текли рікою

За матеріалами порушеної кримінальної справи, менеджери компанії розробили схему готівкової оплати як в українській, так і в іноземній валюті, не фіксуючи це по касі.

Як йдеться у повідомленні Закарпатської обласної прокуратури, квитки через касу автостанції майже не продавалися.

Схема розрахунків була прибутковою

За запропонованою менеджерами методикою розрахунків, як видно зі справи, на сплату податків від наданих пасажирам послуг в бюджет спрямовувалися копійчані суми. З усього виходило, що перевізник з року в рік виконував збиткові рейси.

При цьому пасажиропотік на цих маршрутах був доволі потужним. Пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців, а гроші за проїзд сплачували готівкою водіям уже під час посадки..

Як правило, розрахунок здійснювався поза межами автостанцій. Частину розрахунків проводилася в іноземній валюті.

Каса автостанції формально працювала, але у базі даних кількість проданих білетів виявилася мізерною, основний грошовий потік йшов через руки водіїв. Фото: прокуратура Закарпаття

Одну ланка зі звіту викреслили

Така схема розрахунків за проїзд була добре налагоджена по всій вертикалі: водії звітували перед менеджерами компанії, ті звітували перед керівництвом та власниками. У цій методології було викинуто головну ланку – отримані від пасажирів гроші не відображалися у бухгалтерській та податковій звітності.

Детективи ще з'ясовують усі обставини справи

Слідством встановлено, що за такою технологією лише за добу перевізник міг реалізовувати до сотні умовних квитків. Упродовж 2024, 2025 років та за два місяці 2026-го кількість пасажирів сягнула майже 200 тисяч осіб.

У ході санкціонованих обшуків, у тому числі на території автостанції, вилучено готівки понад 10 000 доларів США, майже 30 000 євро, десь в межах 20 000 чеських крон та 15 000 гривень.

Окрім того, вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи, записи про продаж квитків і чорнові нотатки.

Огляду було піддано й автобус, яким здійснювали рейси до Чехії. У ньому вилучили документи про перевезення пасажирів, готівкою майже 20 000 гривень, понад 4 000 чеських крон та мобільний телефон із даними про виконані рейси.

Фото: прокуратура Закарпаття

Що інкримінують автоперевізнику

Стаття серйозна - кримінальне впровадження ведеться за ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 КК України – ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Це - попередня правова кваліфікація. Йде розслідування, можуть з'явитися додаткові обставини.

Думка експертів

У редакції Авто24 з цього приводу однозначно заявили, що тут у невигідне становище поставлено пасажира, який за проїзд заплатив, але їхав без гарантій. Підстава для цього серйозна, оскільки квиток на проїзд вважається офіційним документом, що підтверджує договір перевезення між пасажиром і перевізником.

Квиток слід розцінювати не тільки як факт оплати проїзду. То тільки одна сторона угоди, бо з іншого боку квиток слід розцінювати як укладений договір страхування, тобто страховий поліс.

Мати такий документ на руках – це мати своєрідний страховий захист, адже в дорозі все може бути.