Перевізникам вік не писаний: Італія хоче дозволити 70-річним пенсіонерам керувати важкими фурами

Як повідомляє видання 40ton, під час недавньої зустрічі з членами правління асоціації перевізників Federtrasporto міністр транспорту Італії анонсував суттєве послаблення вимог до віку далекобійників. Йдеться про збереження обов'язкових медичних тестів, але тепер їх можна буде проходити п'ять разів замість трьох.

Зараз Італія має чи не найсуворіші правила в Європі щодо старших водіїв. Стандартні права на керування комерційним транспортом закінчуються після 65-річчя.

Після цього віку сідати за кермо машин повною масою понад 20 тонн можна лише за умови щорічного проходження спеціальної комісії. Якщо здоров'я дозволяє, то перешкод для роботи за кермом фури не існує.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Однак після 68-го дня народження право керувати важкими фурами анулюється повністю і без винятків, залишаючи найстаршим італійцям хіба що невеликі двовісні вантажівки.

Чому правила вирішили змінити

Жорстку систему свого часу запровадили з міркувань безпеки, адже з віком у людей погіршуються рефлекси та уважність. Однак транспортні компанії забили на сполох, оскільки галузь втрачає найдосвідченіших фахівців на тлі глобального дефіциту кваліфікованих кадрів.

Ініціатива уряду вже викликала шквал критики з боку профспілок, зокрема організації FILT-CGIL. Там вважають, що роботу далекобійника слід прирівняти до шкідливих умов праці з правом дострокового виходу на пенсію.

"Замість того, щоб змушувати літніх людей працювати довше, державі варто покращити інфраструктуру паркінгів та фінансові умови. Нині адекватний прайс та комфорт на дорозі допоможуть залучити в професію молодь, – заявляють представники профспілки.

Як працюють пенсіонери в інших країнах

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті Авто24, європейський підхід до віку водіїв поступово зводиться до оцінки реального стану здоров'я, а не цифри в паспорті. Наприклад, у Німеччині немає автоматичної заборони на професійне водіння після певного віку.

Показовим є випадок 86-річного німця Герберта Шталя, який досі успішно працює далекобійником. Він регулярно проходить суворі медичні огляди. Лікарі продовжують його право керувати 40-тонною фурою, не знаходячи жодних відхилень.

Весною водійські права Герберта продовжили ще на 5 років – з його здоров'ям можна й в космос відправляти. Фото: ndr.de

Загалом у Європі зараз не вистачає понад пів мільйона водіїв вантажівок. Тому масове списання досвідчених кадрів на пенсію може створити серйозні проблеми для всієї транспортної логістики континенту.