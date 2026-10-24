Переводимо годинники: чому від цього різко зростає ризик розбити авто через диких тварин

За даними німецького автоклубу ADAC, саме в період зміни часу водіям слід бути максимально зібраними, адже тварини починають активно шукати їжу якраз тоді, коли люди масово повертаються з роботи.

Статистика Німецької страхової асоціації GDV вражає масштабами проблеми: лише за 2024 рік зафіксовано близько 276 тисяч таких інцидентів за участю легковиків, що дорівнює одній аварії кожні дві хвилини.

Як діяти, якщо звір на дорозі

Експерти радять подвоїти увагу за умов поганої видимості, на мокрому асфальті та під час проїзду лісових масивів. Тримайте безпечну дистанцію до авто попереду і постійно скануйте поглядом узбіччя.

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"Якщо ви помітили тварину, негайно вимкніть дальнє світло, скиньте швидкість і посигнальте. Гучний звук може вивести звіра зі стану заціпеніння і змусити втекти, – пояснюють фахівці.

При цьому завжди будьте готові до появи інших тварин, адже вони рідко ходять поодинці. Якщо ж зіткнення уникнути неможливо, головне правило – не крутити кермо і не намагатися різко об'їхати перешкоду.

Спроба врятувати тварину часто закінчується лобовим зіткненням із зустрічним транспортом або вильотом у дерево. Тому краще застосувати екстрене гальмування, залишаючись у своїй смузі.

Що робити після удару

У разі аварії алгоритм дій стандартний, але має свої нюанси. Спочатку одягніть світловідбивний жилет, увімкніть аварійку та виставте знак аварійної зупинки, після чого обов'язково викличте поліцію.

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Категорично заборонено торкатися поранених або мертвих тварин, оскільки вони можуть переносити хвороби або завдати травм у стані шоку. Для отримання страхових виплат вам обов'язково знадобиться офіційна довідка про ДТП за участю дикої природи.

Коли переводимо годинники в Україні

Нагадаємо, що Україна перейде на зимовий час у ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня 2026 року. О 04:00 ранку стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад.

Сучасні гаджети зроблять це автоматично, а от механічні годинники доведеться налаштовувати вручну. Попри те, що Верховна Рада ухвалювала закон про скасування переведення часу, президент його так і не підписав, тому сезонний порядок залишається чинним.