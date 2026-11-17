Як повідомляє MaserFrakt, інноваційний транспортний засіб побудований на прототипі чотиривісного шасі Scania 40R FCEV.

Машина, яку в народі називають тридемом, вже цього сезону розпочала повноцінне обслуговування засніжених автошляхів під егідою компанії MaserFrakt. Це – спільний проєкт MaserFrakt, Scania та Peab під патронатом Шведської транспортної адміністрації.

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Спочатку водень, потім електрика і вже потім привід моторів

За кабіною цієї масивної вантажівки інженери розмістили спеціальні резервуари, що вміщують 56 кілограмів водню під величезним тиском у 700 бар. Паливний елемент перетворює цей газ на електрику, яка живить потужні електродвигуни на 544 кінські сили, що відповідають за рух машини.

Цікаво, що розробники передбачили й резервний варіант живлення на випадок непередбачуваних ситуацій. На борту встановлені дві батареї загальною ємністю 356 кВт-год, потенціалу яких вистачає доїхати до бази, якщо водень раптово закінчиться, адже заправних станцій для такого палива у Європі поки що обмаль.

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Випробування суворою зимою

У звичайному магістральному режимі така воднева установка забезпечує солідний запас ходу близько 800 кілометрів.

"Головне питання полягає в тому, яким буде реальний пробіг під час роботи з високим опором переднього відвалу та активним розкидачем солі, – зазначають організатори шведського випробування.

Саме тому воднева вантажівка отримала спеціальне обладнання від бренду Mählers і виїхала на реальні маршрути. Скандинави вже мають досвід роботи з екологічною комунальною технікою, адже з 2024 року подібні експерименти з електричними машинами проводяться у Норвегії.

Тоді норвежці першими допустили до тендерів електричні вантажівки, але змушені були встановити на них гігантські батареї ємністю 1017 кВт-год. Такий перестраховуючий крок був життєво необхідним через шалені витрати енергії під час прибирання снігу.

Демонстрація в Борленге показує результативність нових технологій в реальних умовах експлуатації з високими вимогами до надійності та з акцентом на різні сезонні завдання упродовж року. Фото: Транспортна адміністрація Швеції

У найсуворіших умовах споживання електрики перевищувало 180 кВт-год на сотню кілометрів, що вдвічі більше за апетити звичайних тягачів. Тому воднева альтернатива від шведів виглядає дуже перспективним рішенням для тривалої роботи на морозі.

Не лише снігоочисники

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, скандинавські виробники активно експериментують і з іншою важкою технікою. Нещодавно компанія Volvo Construction Equipment спільно з CE Engineering Solutions AB випустила унікальний фронтальний навантажувач L120H High Rail для роботи на залізниці.

Головною фішкою цієї машини став окремий гідростатичний привід на задню вісь, який замінив класичні механічні схеми. Це дозволяє оператору філігранно маневрувати на рейках та максимально плавно регулювати тягове зусилля під час виконання складних завдань.