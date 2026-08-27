Перша в Україні комунальна автошкола для киян-ветеранів з інвалідністю відкрилась в столиці

Автошкола вже пройшла необхідну експертизу навчального класу. Для практичних занять на категорію B заклад отримав спеціально обладнані автомобілі.

Перший набір уже сформували – навчатися в автошколі виявили бажання 17 ветеранів. Про це йдеться в релізі КМДА та інших ресурсів.

Навчання з нуля або перепідготовка

У автошколі можна отримати водійське посвідчення з нуля. Також ветерани, котрі мали водійський досвід до поранення, можуть пройти перепідготовку та навчитися керувати автомобілем з адаптивним обладнанням, зокрема з ручним керуванням.

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Заняття проводять атестовані інструктори. Один із ключових принципів роботи – "рівний – рівному". Серед викладачів є ветерани, які пройшли спеціальну підготовку, склали іспити та отримали право навчати інших.

Для людей, яким складно самостійно дістатися до місця занять, передбачили транспортну послугу Київ Мілітарі Хабу.

Першу групу тих, хто опановуватиме водійські навички, вже набрано. Фото:КМДА

Навчання киян фінансує місто

Для ветеранів-киян діє спрощений алгоритм навчання коштом міського бюджету.

Якщо ветеран проживає у Київській області або перебуває у столиці без статусу ВПО, навчання фінансується за державною програмою професійної адаптації.

У такому випадку укладають тристоронній договір між ветераном, місцевим органом соціального захисту та автошколою.

Фахівці автошколи супроводжують процес оформлення та допомагають підготувати необхідні документи.

У місті планують розширити програму

Надалі перелік навчальних програм планують розширити. У перспективі курси мають стати доступними для всіх людей з інвалідністю, яким потрібне спеціалізоване навчання водінню.

"Для людини, яка повернулася з війни з пораненням, можливість самостійно керувати автомобілем – це значно більше, ніж навичка. Це можливість самостійно планувати свій день, їздити на роботу чи навчання, проходити реабілітацію, забирати дітей, бути поруч із родиною і не залежати від того, чи зможе хтось її підвезти, – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Від навчання – до власного автомобіля

У Києві хочуть вибудувати для ветеранів комплексний маршрут автомобільної мобільності, щоб автошкола була не окремою послугою, а частиною ширшої системи підтримки.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда спілкується з гостями урочистостей на відкритті автошколи. Фото Борис Корпусенко

Після завершення навчання місто може частково компенсувати придбання автомобіля та його переобладнання відповідно до індивідуальних потреб ветерана. Також передбачена допомога з перекваліфікацією та працевлаштуванням.

Віднедавна, Київ частково фінансує вартість автомобіля для цієї категорії людей у межах міської програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць". Цьогоріч міський бюджет вже частково оплатив заявникам 26 автомобілів.

Таким чином, програма має охоплювати не лише отримання водійських прав, а й подальше забезпечення самостійної мобільності ветеранів.