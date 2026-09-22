Перші електромобілі Саудівської Аравії: Exobot отримав 850 сил і запас ходу до 670 км

21 вересня 2026 року наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман представив перші автомобілі національної марки CEER.

Дебютували одразу дві моделі під назвою Exobot: седан і кросовер. Компанія планує випустити загалом сім моделей до 2030 року, а виробництво організують у Саудівській Аравії.

Раніше Auto24 розповідав про клиноподібний електрокросовер Ceer із величезним лобовим склом, який компанія готувала до серійного виробництва. Тепер бренд нарешті показав автомобілі, які мають стати основою його модельної лінійки.

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Саудівська Аравія створила власну автомобільну марку

CEER заснували у 2022 році за участю суверенного фонду Public Investment Fund (PIF) та Foxconn. Компанія позиціонується як перший національний автомобільний бренд Саудівської Аравії.

Поява CEER є частиною програми Vision 2030, яка передбачає диверсифікацію економіки країни та зменшення залежності від нафтового сектору. Автомобільна промисловість у цьому плані має стати одним із нових напрямів розвитку місцевого виробництва.

Першими моделями стали Exobot Sedan та Exobot SUV. За заявою компанії, обидва автомобілі спроєктовані, розроблені та вироблятимуться в Саудівській Аравії.

Цікаво, що назва Exobot звучить радше як назва робота, ніж автомобіля. І зовнішність машин відповідає цьому підходу: дизайн має дуже футуристичний вигляд, а двері відкриваються вгору.

Exobot має 850 кінських сил

Седан отримав тримоторну повнопривідну силову установку потужністю до 850 кінських сил. За даними самої CEER, автомобіль здатен розганятися від 0 до 100 км/год за 2,6 секунди.

Заявлений запас ходу становить до 670 кілометрів за циклом NEDC. Батарея працює в 800-вольтовій електричній системі, а заряджання від 10 до 80% займає близько 30 хвилин.

Такий підхід уже став одним із головних трендів сучасних електромобілів. Наприклад, 800-вольтову архітектуру отримують навіть нові електричні кросовери масового сегмента, оскільки вона дозволяє швидше заряджати батарею та ефективніше працювати з потужними силовими установками.

Габарити седана також чималі. Довжина становить 5,26 метра, ширина - 2,102 метра, висота - 1,428 метра, а колісна база сягає 3,2 метра.

За розмірами та динамікою Exobot Sedan фактично претендує на роль великого електричного гран-турера, а не звичайного сімейного електромобіля.

Кросовер трохи повільніший, але теж має 850 сил

SUV побудований на тій самій модульній електричній платформі. Він також отримав потужність до 850 кінських сил і повний привід.

Однак через більші габарити та масу динаміка трохи відрізняється. До 100 км/год кросовер розганяється за 2,9 секунди, а заявлений запас ходу становить до 560 кілометрів за циклом NEDC.

Для кросовера заявлена батарея ємністю 112 кВт·год. Він також використовує 800-вольтову електричну архітектуру, яка дозволяє заряджати батарею від 10 до 80% приблизно за 30 хвилин.

Автомобіль має довжину близько 5 метрів і колісну базу 3,2 метра. Серед технічних особливостей - керування steer-by-wire, задні керовані колеса та адаптивна двокамерна пневматична підвіска.

У салоні встановили 48-дюймовий екран

Однією з найбільш помітних особливостей Exobot став величезний вигнутий дисплей Digital Horizon, який простягнувся практично від однієї стійки салону до іншої.

Діагональ екрана становить 48 дюймів, а роздільна здатність сягає 8K. Також передбачені 3D-навігація з даними в реальному часі, камери замість традиційних дзеркал та голосовий асистент CEER, який працює арабською та англійською мовами.

Дизайн кузова також має кілька незвичних рішень. Зокрема, автомобілі отримали великі двері, які відкриваються вгору. За даними Reuters, у конструкції немає традиційних центральних стійок між передніми та задніми дверима. Для забезпечення жорсткості кузова інженери використали високоміцні матеріали.

Над Exobot працювали не лише саудівські інженери

Попри заяви CEER про локальну розробку автомобілів, у створенні платформи та компонентів беруть участь міжнародні партнери.

Серед них є Foxconn, BMW, Hyundai Transys та Rimac. Reuters зазначає, що BMW бере участь у розробці, тоді як Foxconn є одним із ключових промислових партнерів проєкту.

При цьому CEER заявляє, що автомобілі будуть вироблятися на підприємстві CEER Manufacturing Complex у King Abdullah Economic City.

Компанія називає цей комплекс найбільшим автомобільним виробничим підприємством на Близькому Сході. Саме там планують випускати не лише Exobot, а й наступні моделі бренду.

У CEER планують ще п'ять моделей

Exobot Sedan і SUV є лише початком. До 2030 року CEER планує представити загалом сім моделей.

Компанія говорить про автомобілі середнього та компактного класів, а також різні типи силових установок. Тобто майбутня лінійка не обмежуватиметься виключно великими електромобілями.

За планами CEER, автомобілі мають стати основою нового автомобільного виробництва в Саудівській Аравії. До 2034 року компанія прогнозує внесок близько 8 мільярдів доларів у ВВП країни та створення прямих і непрямих робочих місць.

Для автомобільного ринку це цікавий експеримент. Країна, яка десятиліттями асоціювалася передусім із нафтою, тепер намагається створити власний автомобільний бренд і одразу починає з електричних машин потужністю 850 сил.