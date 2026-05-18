Перші "водійські права" у 10 років: як у Польщі діти отримують "велосипедну картку"

Karta rowerowa є обов’язковою для всіх неповнолітніх, які хочуть їздити без супроводу дорослих. Без неї дитина до 18 років не має права керувати велосипедом у громадському просторі. Про технологію навчання та процедуру отримання "велосипедних прав" редакція Авто24 писала неодноразово, але тема актуальна і повернення до розмови зайвим не буде.

Отримати велосипедну картку можна з 10 років. Навчання зазвичай проходить під час уроків техніки або у спеціальних навчальних центрах, де діти проходять приблизно шість годин теорії та дві години практики.

Іспит на "права" як у дорослих

Екзаменують дітей з теоретичної та практичної частин. Теорія зазвичай включає 25 запитань, з яких потрібно правильно відповісти щонайменше на 20, хоча у різних школах правила можуть дещо відрізнятися. Подробиці тут.

Після успішної здачі теорії учня допускають до практики. Самі іспити найчастіше проводять наприкінці травня або на початку червня. Ось зараз розпочинається екзаменаційний Сезон-2026.

В основному перевіряють знання правил дорожнього руху, уміння розпізнавати знаки та ситуації на дорозі, навички керування велосипедом і навіть основи першої медичної допомоги.

Практична частина включає маневри на майданчику, старт і зупинку, їзду по прямій та по дугах, реагування на дорожні знаки, правильне гальмування та перевірку підготовки велосипеда до руху.

Хто екзаменує

Тут все так само як і у дорослих. Екзамен приймає спеціальна комісія. Зазвичай до неї входять директор або вчитель школи, поліцейський, екзаменатор чи інструктор із дозволом WORD.

У школах дітей найчастіше готує вчитель техніки, а на сам іспит запрошують представника поліції.

Посвідчення, яке часто називають велосипедними "правами", видає дирекція школи або власник навчального центру. У державних школах навчання зазвичай безплатне, хоча за оформлення самої картки може стягуватися невелика плата. У приватних центрах навчання є платним.

Що дозволяють велосипедистам з "правами"

Велосипедна картка дає право самостійно їздити дорогами та велодоріжками без супроводу дорослих. При цьому водій велосипеда вже несе юридичну відповідальність за дотримання правил дорожнього руху.

Завдяки такій підготовці діти можуть самостійно добиратися до школи чи гуртків. Ті ж, хто не має таких "прав", можуть пересуватися велосипедом лише тротуаром і тільки у супроводі дорослого.

У 10 років будь-хто після проходження курсу навчання може отримати водійські "права".

Для легального користування велосипед має бути оснащений:

переднім світлом (білим або жовтим),

заднім червоним світлом,

заднім червоним відбивачем,

дзвінком,

щонайменше одним справним гальмом.

Недоукомплектований велосипед – це порушення правил.

На які транспортні засоби поширюються такі "права"

Цікаво, що Karta rowerowa потрібна не лише для велосипеда. Вона також дає право користуватися електросамокатами, UTO (персональними електротранспортними пристроями) та велосипедними візками.

Це особливо актуально, враховуючи популярність електросамокатів серед дітей та підлітків.

Водночас дітям до 10 років велосипедна картка не потрібна, але вони можуть їздити лише тротуаром і лише у супроводі дорослого. Після 18 років документ уже не вимагається.

Враховуючи величезний попит у світі на велосипеди та зростання охочих вже змалечку користуватися таким транспортом, отримання "посвідчення велосипедиста" уже з десятирічного віку набирає оберти. Моніторинг Авто24 показав, що за кількістю велосипедів на душу населення лідирують європейці (див. інфографіку нижче) й дитячий сегмент педальних байкерів цьому також сприяє.

Щоправда, поки в цей список ні Польща, ні Україна не увійшли. Інфографіка: Авто24

Відповідальність велосипедиста з "правами"

Поліція має право перевіряти документи у велосипедистів віком від 10 до 18 років. За відсутність картки можливе попередження або навіть передача справи до сімейного суду.

Однак найбільші проблеми можуть виникнути у разі ДТП, адже відсутність права керування транспортом впливає на питання відповідальності та відшкодування збитків.

"Поліція не веде реєстру велосипедних карток, але реєстр виданих карток повинні мати директори шкіл і стежити за даними, поки учню не виповниться 18 років. Однак керівництво навчального закладу не зобов’язано передавати список службам. Тому поліцейські повинні будуть виїхати до обраного закладу, щоб перевірити, чи має учень велосипедну картку, – зазначають експерти.

Поліція та міська варта можуть застосовувати суворі фінансові санкції за їзду без велосипедної картки. У Польщі управління велосипедом без велокарти (Karta rowerowa) карається штрафом у розмірі 200 злотих за первинним тарифом. Якщо справа доходить до суду, сума штрафу може сягати до 1500 злотих. Хоч для перевірки наявності карти (запити чи візити в школу) знадобиться час.

Але якщо такого документа велосипедисту не виписували, курс навчання він не проходив, то поліцейський чи міський охоронець обов’язково випише штраф.

В Україні Karta rowerowa не зайва

У багатьох школярів, котрі повернулися з евакуації у Польщі, на руках є такі "права". Оскільки українські ПДР розроблені за міжнародними зразками, то видана у Польщі Karta rowerowa дійсна на території України: документ засвідчує, що її власник пройшов курс первинної підготовки й ознайомлений з основами ПДР.