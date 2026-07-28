Першу ділянку дороги з Дніпра через Кобеляки до Решетилівки обіцяють відкрити до кінця року

Нова автомагістраль має покращити сполучення між Дніпром, Полтавою та Києвом і розвантажити стару трасу. На цій думці наполягають в Агентстві відновлення, спираючись на висновки експертів галузі.

У межах області загальна довжина маршруту становить 77 км. Проєкт передбачає капітальний ремонт 18,9 км існуючої дороги та будівництво "з нуля" ще 58,1 км. Нова траса матиме чотирисмугове виконання.

Роботи відновлено, темпи подвоєно

Будівництво стартувало ще до повномасштабного вторгнення. У 2017–2021 роках дорожники встигли майже побудувати 28,6 км нової траси, однак із початком великої війни роботи зупинили.

Зараз транспорт рухається старою дорогою. Вона давно не відповідає нинішній інтенсивності руху та навантаженню – трафік потужний.

Через значне зношення покриття підрядники змушені регулярно виконувати локальні ремонти, щоб підтримувати проїзд. Обходилося дорого й не дуже результативно.

За європейськими стандартами

Роботи на об'єкті відновили навесні 2026 року. Нова дорога будується за європейськими стандартами комфорту й безпеки руху. Вона матиме по дві смуги руху в кожному напрямку та проходитиме в обхід Лобойківки, Петриківки, Могилева, Китайгорода, Царичанки і Ляшківки.

Нова частина дороги буде за стандартами такою ж, як зі столиці на Чоп чи Одесу – по дві смуги у кожен бік. Фото: Агентство відновлення

За словами голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, нині виконано майже 20% робіт. До кінця року планують відкрити рух першою завершеною ділянкою.

Насамперед дорожники прагнуть забезпечити безперервний рух хоча б двома смугами, що дозволить скоротити час у дорозі приблизно на годину.

Яким буде трафік

Після завершення будівництва пропускна здатність Н-31 сягне близько 26 тисяч автомобілів на добу.

Дорога стане одним із головних маршрутів між центральною та східною частинами України, а також матиме важливе значення для гуманітарної й військової логістики.