Перший Koenigsegg Gemera за 3 мільйони доларів розбили через кілька днів після покупки

Koenigsegg Gemera представили ще понад шість років тому, однак перші автомобілі для клієнтів почали надходити лише цього року. Перший екземпляр доставили до швейцарського дилерського центру наприкінці червня, а минулого тижня він опинився у свого власника в Данії.

Незабаром після цього автомобіль пошкодили в Копенгагені. Фотографії, опубліковані на Reddit, показують яскраво-червоний Gemera з розбитою лівою частиною лобового скла. Також можна помітити пошкодження одного з бокових дзеркал, заначає Carscoops.

Точні обставини інциденту невідомі. Не встановлено й те, чим саме пошкодили автомобіль – у повідомленнях припускають різні варіанти, але офіційної інформації про це немає. Для власника це особливо неприємна ситуація, оскільки Gemera є надзвичайно рідкісним автомобілем.

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Koenigsegg планує випустити лише 300 екземплярів моделі, а її стартова ціна становить близько 3 мільйонів доларів без урахування додаткового оснащення та податків. Через обмежений тираж знайти оригінальне лобове скло для такого автомобіля на звичайному вторинному ринку практично неможливо. Тому, ймовірно, Gemera доведеться повернути до штаб-квартири Koenigsegg у Швеції для ремонту.

Чому Gemera досі їздить на дилерських номерах

За словами користувачів Reddit, автомобіль після доставки в Данію встиг побувати в кількох містах країни, при цьому продовжував використовувати шведські дилерські номерні знаки. Це може означати, що автомобіль ще не пройшов остаточну місцеву реєстрацію.

Для такого дорогого суперкара це особливо важливе питання, адже Данія відома високими податками на реєстрацію автомобілів – ставка залежить від вартості транспортного засобу. Для найдорожчих автомобілів вона може сягати 150% від відповідної частини вартості понад встановлений поріг.

У випадку автомобіля ціною в кілька мільйонів доларів сума податків може бути дуже значною. Втім, немає підтверджень, що саме використання дилерських номерів або податковий статус автомобіля стали причиною пошкодження. Це лише припущення, які обговорюють користувачі мережі.

Пошкоджений автомобіль має незвичне виконання

Пошкоджений Gemera має яскраво-червоний колір Johan Röd. Кузов доповнений великою кількістю відкритих матових деталей із вуглецевого волокна, серед яких колеса, передній сплітер, задній дифузор і кришка моторного відсіку.