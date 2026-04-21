У Харкові протестували евакуйовані з Краматорська тролейбуси: чи підійшли вони місту

Перший виїзд вулицями Харкова пройшов вдало. Пасажирська машина великої розмірної групи пішла маршрутом із символічним написом "Краматорськ – Харків", привертаючи увагу містян.

Про те, як машину перевіряли у русі, оцінюючи технічний стан і поведінку на маршруті, розповіли у вчорашньому репортажі наші колеги з газети "ІнфоСіті" та медіа "Вільне Радіо", родовід якого розпочався вісім років тому у Бахмуті.

Прибули практично нові тролейбуси. Обкатка першої машини показала, що техніка після перевезення готова до подальшої експлуатації.

Однак за нормативами усі машини після транспортування тягачами на жорсткому буксирі повинні пройти технічну перевірку. Хай там як, але для міського транспорту 200-кілометрове транспортування автодорогою все-таки дається взнаки.

Вантажний автомобіль Volvo FL 10 з краном-маніпулятором тягне на жорсткому буксирі тролейбус з Краматорська до Харкова. Фото: Вільне Радіо



З 16 тролейбусів до депо вже доставили 15 машин – ще одна перебуває в дорозі. Транспорт з Донеччини так само тягнуть на буксирі важкою вантажівкою.

Які тролейбуси возитимуть харків'ян

Прибули низькопідлогові тролейбуси "Дніпро" Т203 2017–2019 років випуску. Дев’ять із них оснащені автономним ходом і можуть долати до 10–20 км без контактної мережі, що особливо важливо в умовах пошкодженої інфраструктури.

Тролейбуси передані в оренду на три роки. Вони вже застраховані, а кошти від їхньої експлуатації підуть на підтримку комунального підприємства та працівників у Краматорську.

У Харкові визнали: машини були у дбайливих руках, мають гарний технічний стан та охайні салони. Фото: Вільне Радіо

Краматорське депо фінансово не постраждає

Передача транспорту стала вимушеним рішенням для Краматорська, де тролейбусний рух зупинили через безпекові ризики та проблеми з електропостачанням. Натомість Харків, який зазнав втрат рухомого складу через обстріли, отримав можливість оперативно підсилити міські маршрути.

"Таке рішення є більш доцільним, ніж зберігання транспорту в умовах потенційної небезпеки. Й значно краще, ніж вони просто стоятимуть:наші машини й надалі працюватимуть, а отримані з Харкова від експлуатації кошти ми спрямуємо на підтримку працівників підприємства та його подальше функціонування, – зазначив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Вихід на лінію не за горами

Наразі тролейбуси проходять технічну підготовку та визначення маршрутів. Після завершення регламентних робіт та обкатки частина транспорту вийде на лінії. У міськраді заявили, що це станеться найближчими днями.

Частина тролейбусів "Дніпро" з Краматорська вже майже готова вийти на маршрути Харкова. Фото: Вільне Радіо

До речі, мерія вже офіційно запросила водіїв із Краматорська, які раніше працювали на цих машинах, до Харкова й надалі водити знайому техніку вулицями мегаполісу.