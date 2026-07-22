Перший серійний Ferrari Luce виставлять на аукціон у Монтереї за суму понад 1,1 мільйона доларів

Як пише Carscoops, ексклюзивний електромобіль "Chassis 0" буде представлений на торгах аукціонного дому RM Sotheby's у серпні в рамках Тижня автомобілів у Монтереї. За оцінками, підсумкова вартість унікального лота перевищить 1,1 мільйона доларів, що значно вище за базову ціну стандартного Ferrari Luce, яка становить 640 000 доларів. Усі виручені від продажу кошти спрямують на освітні ініціативи Фонду Ferrari.

Унікальні деталі екстер'єру та програма персоналізації Tailor Made

Особливий статус першого серійного екземпляра підкреслює специфічне оформлення, розроблене спеціалізованим підрозділом персоналізації Tailor Made. Концепція дизайну побудована навколо гри світла та його взаємодії з поверхнями кузова. Автомобіль отримав унікальне напівглянцеве покриття Madreperla зі спеціальним пігментом Tailor Made.

Залежно від кута огляду та освітлення фарба створює переливи, змінюючи відтінки від зеленого до фіолетового. Складний технологічний процес нанесення робить кожне таке покриття неповторним. Замість суцільних дисків, які показали під час перших презентацій моделі, цей екземпляр оснащений колесами традиційного п'ятиспицевого дизайну та нестандартними гальмівними супортами.

Інтер'єр із металізованою шкірою

Тематика світла продовжується і в оформленні кабіни електричного гранд-турера. Салон оздоблено ексклюзивною металізованою шкірою Perla Le Mans у поєднанні з додатковими елементами оздоблення кольору Grigio Corvara. За заявою Ferrari, цей матеріал створено спеціально для програми Tailor Made, щоб візуально підсилити відчуття яскравості та простору всередині.

Унікальні деталі