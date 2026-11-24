Як нагадують представники патрульної поліції, зміна сезону завжди супроводжується різким стрибком аварійності через неготовність автомобілістів до нових умов. Навіть звичний маршрут додому тепер вимагає значно більше часу для реакції та повної зупинки транспортного засобу.

Головне правило для тих, хто вже перевзув машину у зимову гуму – забути про літній стиль їзди. Експерти наполегливо радять суттєво зменшити швидкість, тримати збільшену дистанцію та уникати будь-яких різких маневрів, чи то гальмування, чи інтенсивне прискорення.

Перед кожним виїздом варто витратити кілька хвилин на базову перевірку свого залізного коня. Переконайтеся, що шини мають належний тиск, уся оптика працює справно, а склоочисники ефективно прибирають бруд зі скла.

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Безпека пішоходів у пріоритеті

Особливу увагу водіям слід проявляти поблизу пішохідних переходів, перехресть та зупинок громадського транспорту. Проте й самим пішоходами зараз не час розслаблятися, адже зупинити авто на льоду миттєво просто неможливо.

Переходити проїзну частину дозволяється виключно у встановлених місцях, попередньо встановивши зоровий контакт із водієм. Категорично заборонено раптово вибігати на дорогу, особливо з-за припаркованих машин чи інших перешкод.

У темну пору доби або під час снігопаду критично важливо використовувати світлоповертальні елементи на одязі чи сумках. "Перший сніг – це точно не привід перевіряти межі можливостей свого автомобіля", – наголошують інспектори, закликаючи всіх берегти себе та поважати інших учасників руху.