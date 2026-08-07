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Peugeot відмовилася від переходу виключно на електромобілі до 2030 року та анонсувала сім нових моделей

Peugeot переглянула свою стратегію розвитку та відмовився від обіцянки 2021 року щодо повного переходу європейської лінійки на електромобілі до кінця десятиліття. Компанія підтвердила випуск семи нових або оновлених моделей до 2030 року. Виробник розділить увагу між повністю електричними авто, а також версіями з двигунами внутрішнього згоряння та гібридними силовими установками.
Peugeot випустить сім нових моделей та збереже ДВЗ до 2030 року

ФОТО: Peugeot |

Peugeot Concept 6 та Peugeot Concept 8

Данило Северенчук
logo7 серпня, 17:40
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Головний виконавчий директор Peugeot Ален Фаві в інтерв'ю виданню Auto Express підтвердив, що компанія вже працює над заміною хетчбека 308, універсала 308 SW та крос-купе 408.

Марка першою в концерні Stellantis отримує доступ до найновіших технологій й до 2030 року Peugeot розраховує наростити обсяги з поточних 1,1 мільйона до 1,5 мільйона машин.

Нова платформа STLA One

Першими новими автомобілями в межах нової стратегії станут електричні Peugeot 208 та 2008. Ці моделі отримають новітню архітектуру STLA One та електронні системи STLA Brain концерну Stellantis. При цьому оновлені бензинові та гібридні модифікації 208 і 2008 виходитимуть паралельно, але залишаться на поточній платформі.

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Технологічне оновлення лінійки

Паралельно французька марка развиває партнерство на азійському ринку – у Китаї разом із компанією Dongfeng готується випуск двох моделей на базі представлених раніше Concept 6 та Concept 8. Вони отримають фірмове горизонтальне світлодіодне освітлення, яке стане елементом дизайн-коду майбутніх авто бренду.

Ален Фаві наголошує, що самобутній стиль є головною зброєю компанії в боротьбі з новими гравцями ринку:"Для мене важливо те, що при першому погляді на будь-який новий Peugeot люди повинні мати змогу сказати протягом частки секунди: "Це може бути тільки Peugeot". Я постійно кажу нашій команді дизайнерів: "Принесіть мені автомобілі, які не можуть бути Hyundai, Kia чи будь-якими іншими". Наші повинні виділятися".

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