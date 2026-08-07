Peugeot відмовилася від переходу виключно на електромобілі до 2030 року та анонсувала сім нових моделей

Головний виконавчий директор Peugeot Ален Фаві в інтерв'ю виданню Auto Express підтвердив, що компанія вже працює над заміною хетчбека 308, універсала 308 SW та крос-купе 408.

Марка першою в концерні Stellantis отримує доступ до найновіших технологій й до 2030 року Peugeot розраховує наростити обсяги з поточних 1,1 мільйона до 1,5 мільйона машин.

Нова платформа STLA One

Першими новими автомобілями в межах нової стратегії станут електричні Peugeot 208 та 2008. Ці моделі отримають новітню архітектуру STLA One та електронні системи STLA Brain концерну Stellantis. При цьому оновлені бензинові та гібридні модифікації 208 і 2008 виходитимуть паралельно, але залишаться на поточній платформі.

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Технологічне оновлення лінійки

Паралельно французька марка развиває партнерство на азійському ринку – у Китаї разом із компанією Dongfeng готується випуск двох моделей на базі представлених раніше Concept 6 та Concept 8. Вони отримають фірмове горизонтальне світлодіодне освітлення, яке стане елементом дизайн-коду майбутніх авто бренду.