Під 100-тонною фурою міст не провалився, а піднявся: рух заблоковано на місяць

Через інцидент одну з головних магістралей країни закрито щонайменше на місяць, а водіям доводиться користуватися небезпечним лісовим об'їздом.

Як повідомляє шведське державне телебачення SVT, наразі експерти не можуть назвати точну причину руйнування, адже перевізник мав усі офіційні дозволи на проїзд. Ситуація ускладнюється тим, що міст має найвищий клас вантажності та був спеціально реконструйований у 2025 році для пропуску важкої техніки.

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Фуру доведеться підіймати у повітря

Зараз на місці події немає важкої рятувальної техніки, а шведи лише шукають спосіб евакуювати застряглий транспорт. Через утворений 40-сантиметровий перепад висот з'їхати з мосту своїм ходом абсолютно неможливо.

Весь автопоїзд, який складається з чотиривісного тягача Scania, низькорамного причепа та масивного трансформатора для Норвегії, найімовірніше, доведеться підіймати у повітря.

Ось так виглядає перекритий міст і реального плану його звільнення ще не знайшли. Скриншот: Авто24

Жахливий досвід водія та проблеми з об'їздом

Представник транспортної компанії розповів журналістам, що водій рухався переправою на мінімальній швидкості.

"Він почув гучний вибух, після чого конструкція мосту помітно затремтіла, – зазначив речник перевізника.

У компанії підкреслили, що їхні фури багато разів їздили цим маршрутом без жодних проблем. Проте цей злощасний рейс став першим після нещодавньої модернізації мосту, яка, за іронією долі, мала б зробити його ще міцнішим.

На думку експертів Авто24, тут для усунення перепаду по висоті та визволення фури не допоможе навіть рампа найпотужнішої 70-тонної армійської мостоукладальної машини M104 Wolverine на базі танкового шасі M1 Abrams. Колаж: Авто24

Об'їзд лісовою дорогою також небезпечний

Тим часом увесь трафік пустили в об'їзд місцевою лісовою дорогою Z795, яка виявилася занадто вузькою для такого інтенсивного потоку. Вже 1 жовтня там стався перший серйозний інцидент: місцевий автобус занадто сильно притиснувся до правого краю, зачепив узбіччя та серйозно нахилився на схилі.

На щастя, ніхто не постраждав, але для евакуації автобуса трасу доведеться повністю перекривати на кілька годин у нічний час.