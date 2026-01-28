Під час складання теоретичного іспиту зникло світло або інтернет: як діяти у такій ситуації

Під час складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС регулярно виникають технічні збої, пов’язані з перебоями електропостачання або відсутністю інтернет-з’єднання. У таких ситуаціях кандидатам у водії не варто хвилюватися, адже результати іспиту автоматично захищені системою.

Читайте також: Що живить корупцію у сервісних центрах МВС

У разі зникнення світла або інтернету тестування припиняється автоматично. Іспит не вважається ані складеним, ані проваленим. Після відновлення електропостачання або підключення до мережі кандидат має можливість продовжити складання теоретичного іспиту з того моменту, на якому процес було перервано.

Важливим аспектом є фінансова складова. Повторна оплата за складання теоретичного іспиту у таких випадках не здійснюється. Кандидат не несе додаткових витрат, оскільки технічні перебої не є його провиною.

У сервісних центрах МВС зазначають, що застосовуються технічні рішення, які дозволяють зберігати прогрес проходження тестування та мінімізувати вплив форс-мажорних обставин на результати іспитів. Це спрямовано на забезпечення рівних та прозорих умов для всіх кандидатів у водії.

Також нагадується, що самостійно скласти іспит можуть лише 20% кандидатів. Біля 80% кандидатів іспит провалюють. Така ситуація стає міцним підгрудним для активного розвитку різноманітних корупційних та шахрайських схем.

Також цікаво: Екзамен на водійські права можна буде скласти онлайн