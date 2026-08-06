Підігрів сидінь важливіший за автопілот: які опції хочуть бачити водії в нових авто

Про це свідчить дослідження AutoPacific Future Vehicle Planner 2026. Компанія опитала понад 19 тисяч водіїв, які планують придбати нову машину протягом наступних трьох років. Респондентам запропонували оцінити понад 160 функцій і технологій.

Підігрів сидінь очолив рейтинг

Підігрів сидінь обрали 47% учасників дослідження. За умовами опитування ця функція збільшувала ціну автомобіля на 150 доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Друге місце посіли передні та задні паркувальні датчики. За них погодилися доплатити 45% респондентів, навіть якщо вартість машини зростала на 400 доларів.

Ще 44% покупців зацікавилися автоматичним екстреним гальмуванням під час руху заднім ходом. Електрорегулювання водійського сидіння обрали 43%.

Результат показує, що водії передусім цінують обладнання, яким користуються щодня. Авто24 раніше розповідав, як правильно обирати комплектацію автомобіля: камера, парктроніки, підігріви та зручна мультимедіа часто виявляються кориснішими за ефектні, але рідко використовувані функції.

Системи допомоги водієві піднялися в рейтингу

Одразу кілька позицій у першій десятці зайняли електронні асистенти.

Допомогу під час зміни смуги, систему нічного бачення та адаптивний круїз-контроль із центруванням у смузі й режимом руху в заторах обрали по 43% респондентів.

Такий самий результат показали камери контролю сліпих зон. Ще 42% водіїв хотіли б мати попередження про поперечний рух позаду з автоматичним гальмуванням.

AutoPacific зазначає, що інтерес до систем безпеки зростає разом із їхнім поширенням. Камери заднього огляду й автоматичне екстрене гальмування вже стали звичними для нових автомобілів, тому покупці починають вимагати складніших асистентів.

Як саме такі технології втручаються у керування, Авто24 показував на прикладі асистентів гальмування Škoda. Паркувальні датчики можуть не лише подати сигнал, а й самостійно зупинити машину перед перешкодою.

Автомобіль має паркуватися сам

Автоматичне паркування вперше увійшло до п’ятнадцятки найбажаніших функцій. Його обрали 41% опитаних за умови доплати 300 доларів.

У дослідженні цю систему описували як функцію, що самостійно ставить автомобіль на вибране місце. Водій у цей момент може залишатися в салоні або стояти поруч.

Подібні технології вже працюють на серійних моделях. Наприклад, Авто24 пояснював, як запаркувати Škoda за допомогою смартфона. Машина сама керує кермом, педалями та перемиканням напрямку руху.

Поруч з автопаркуванням у рейтингу розташувалася бездротова зарядка смартфона – її також обрали 41% респондентів.

Відеореєстратор уже хочуть отримати із заводу

Заводський відеореєстратор за додаткові 200 доларів зацікавив 40% потенційних покупців. Стільки ж респондентів обрали електрорегулювання переднього пасажирського сидіння.

Ще 39% хотіли б мати систему розпізнавання великих тварин на дорозі. Така функція особливо актуальна для регіонів, де на проїзну частину регулярно виходять олені або інші великі тварини.

П’ятнадцятку завершує повний привід. Його обрали 39% учасників, хоча запропонована доплата становила значні 2000 доларів.

Повний привід і CarPlay вважають обов’язковими

AutoPacific окремо запитав водіїв не лише про бажання отримати певну функцію, а й про те, наскільки вона важлива.

Серед тих, хто хоче повний привід, 41% назвали його обов’язковим. Це найвищий показник у дослідженні.

Друге місце посіли бездротові Apple CarPlay та Android Auto. Серед зацікавлених у цій функції 37% не готові купувати машину без неї.

Електрорегулювання пасажирського сидіння та підігрів сидінь вважають обов’язковими по 36% відповідних респондентів. Далі йдуть камери сліпих зон, відеореєстратор, заводська навігація, шкіряний салон і парктроніки.

Ці результати пояснюють негативну реакцію покупців на рішення окремих виробників відмовлятися від популярних телефонних платформ. Авто24 писав, що General Motors планує прибрати Apple CarPlay та Android Auto навіть із моделей із двигунами внутрішнього згоряння.

В електромобілі головне – батарея і швидке заряджання

Покупці електромобілів і плагін-гібридів мають власні пріоритети.

Найважливішою функцією для них стала батарея зі збільшеним запасом ходу. На другій позиції опинилася підтримка надшвидкого заряджання постійним струмом.

Отже, мультимедіа та комфорт залишаються важливими, але під час вибору електромобіля вирішальними є можливість проїхати більшу відстань і швидко відновити заряд.

Водії поступово починають довіряти автоматизації

У 2024 році лише 49% респондентів довіряли системам, які можуть автоматично запобігати аваріям без втручання людини. У 2025 році частка зросла до 56% і залишилася на цьому рівні у 2026-му.

Комфортно почуваються з функціями автоматичного утримання у смузі або паралельного паркування вже 62% опитаних. Два роки тому показник становив 57%.

Найбільше довіряє автоматизації покоління Y віком від 32 до 49 років. Серед його представників 62% довіряють автоматичним системам запобігання аваріям, а 68% комфортно ставляться до виконання автомобілем окремих водійських завдань.

Особистий досвід змінює ставлення до автопілота

Серед усіх опитаних повністю автономне керування містом і трасою зацікавило 25%. Запропонована ціна такої функції становила 6000 доларів або 200 доларів щомісячної передплати.

Але серед водіїв, які вже особисто користувалися автономними технологіями, попит зріс до 41%.

Схожа картина спостерігається з напівавтономними системами. Функцію керування містом і трасою з обов’язковим наглядом водія обрали 26% усієї вибірки та 40% тих, хто вже мав відповідний досвід.

Автопілот лише для автомагістралей зацікавив 24% усіх респондентів і 44% користувачів таких систем. При цьому 91% водіїв, які вже випробували автоматизоване керування, задоволені простотою використання, 89% — надійністю, а 87% вважають функцію вартою своїх грошей.

Практичні функції перемагають ефектні технології