"Підкова" на Одеській трасі росте над дорогою: у Віті-Поштовій готуються до бетонування естакади

Будівельники практично завершили монтаж опалубки монолітної естакади довжиною 170 метрів. Цей технологічний етап будівництва вважається ключовим елементом майбутньої розв’язки типу "підкова".

Про стан робіт на об'єкті на своїй ФБ-сторінці повідомила компанія "Автомагістраль-Південь".

Читайте також На трасі Київ-Одеса будують нову транспортну розв’язку з тунелем



Бетонування естакади ось-ось розпочнеться

Наразі на об’єкті стартують роботи з армування конструкції. Уже найближчим часом підрядник планує перейти до бетонування естакади над основним проїздом траси Київ - Одеса.

Загальна довжина нової дворівневої розв’язки становитиме 370 метрів. Підрядник розраховує вже нинішнього тижня завершити монтаж опалубки монолітної естакади на всій її довжині.

Що ще паралельно роблять будівельники:

облаштовують армоґрунтові підпірні стінки;

укріплюють їх бетонними блоками;

формують щебеневу основу дорожнього покриття на з’їздах.

Загальна довжина підпірних стінок сягне близько 200 метрів. Завершити цей етап робіт планують до кінця червня.

Зроблено вже чимало, добротно, але фініш на горизонті ще ген-ген де. Фото: Автомагістраль-Південь

Водіїв попередили про обмеження

Через монтаж опалубки на ділянці діють тимчасові обмеження для великогабаритного транспорту.

Зокрема, проїзд обмежений для автомобілів висотою понад 4,2 метра.

Небезпечне перехрестя мають прибрати

У компанії нагадують, що перший етап проєкту завершили ще влітку 2025 року. Тоді у Віті-Поштовій відкрили тунель та кругову розв’язку з боку Боярки, що дозволило безпечніше виконувати розворот у напрямку Києва.

Читайте також Українці створили в Молдові дорогу, що стає арт-об'єктом

Нинішній етап передбачає будівництво так званої "підкови" – дворівневої розв’язки для розвороту в бік Одеси.

Після завершення робіт дорожники планують ліквідувати на цьому місці регульоване перехрестя, що роками залишалося місцем частих аварій на Одеській трасі.