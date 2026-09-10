Підвіска від Ferrari та запас ходу 900 км: BYD готує до запуску новий седан Formula S

Як повідомляє профільне видання CnEVPost, персоналізований бренд Fang Cheng Bao від гіганта BYD офіційно презентує нову серію Formula S вже 16 вересня. Досі марка фокусувалася на брутальних позашляховиках та міських кросоверах, але тепер вирішила зайти на територію великих представницьких седанів. На старті покупцям запропонують класичний седан Formula S та стильний шутінг-брейк Formula S GT.

Головна фішка новинки, яка точно зацікавить поціновувачів комфорту – інтелектуальна магнітореологічна підвіска DiSus-M. Раніше такі системи ставили переважно на суперкари рівня Ferrari чи Lamborghini. Вона вміє змінювати жорсткість амортизаторів за мілісекунди. Для водія це означає ідеальний баланс: машина не крениться в різких поворотах, але при цьому м'яко "ковтає" ями та нерівності на дорозі. І все це в авто з базовим цінником близько 34 тисяч доларів (230 000 юанів).

Габарити, потужність та батареї

За розмірами Formula S грає в лізі великих авто: понад п'ять метрів у довжину (5060 мм) та майже два метри завширшки. Колісна база у 2960 мм гарантує просторий салон, де пасажирам заднього ряду точно не буде тісно.

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Щодо силових установок, китайці пропонують вибір. Задньопривідні версії видають 245 або 300 кВт, а топова повнопривідна модифікація вражає сумарною віддачею у 490 кВт. Живить ці мотори фірмова батарея Blade Battery другого покоління. Залежно від ємності (76,7 або 92 кВт-год), заявлений запас ходу за циклом CLTC становить від 730 до 900 кілометрів. Навіть якщо зробити похибку на реальні умови експлуатації, це дуже солідний показник, який дозволяє забути про часті візити на зарядні станції.

Запуск нової моделі відбувається на тлі шаленого зростання продажів бренду. Лише за серпень Fang Cheng Bao реалізував понад 41 тисячу авто, а загальний тираж за неповні три роки перевалив за півмільйона. Очевидно, що BYD продовжує свою агресивну стратегію: брати преміальні технології та робити їх доступними для масового покупця.