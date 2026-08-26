Пішохід дивом вижив після того, як Corvette збив його та врізався у винний магазин

Як пише Carscoops, камера спостереження зафіксувала момент, коли чорний Mercedes-Benz та сріблястий Chevrolet Corvette Stingray одночасно перетнули перехрестя, рухаючись у різних напрямках. Corvette на швидкості врізався у бік Mercedes. Від удару позашляховик підкинуло в повітря, тоді як спортивний автомобіль розвернуло та винесло в напрямку пішохідної зони.

Chevrolet Corvette Stingray збив пішохода, після чого продовжив рух і зіткнувся з припаркованим Fiat 500. Від удару Fiat відкинуло в інший припаркований автомобіль, а Corvette зупинився лише після зіткнення із зовнішньою стіною місцевого винного магазину.

Позашляховик Mercedes-Benz приземлився на припарковану Mazda і перекинувся на бік. За даними ЗМІ, водій Mercedes залишив місце аварії. Поліція продовжує його розшукувати.

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Троє людей отримали травми

Внаслідок аварії травмувалися водій і пасажир Corvette, а також пішохід. Усіх трьох доставили до лікарні. Їхній стан оцінювали як стабільний. На оприлюднених після аварії кадрах видно значні пошкодження автомобілів. Chevrolet зазнав серйозних пошкоджень передньої частини та кузова, а Mercedes перекинувся після зіткнення.

За словами місцевих жителів, перед ДТП Corvette нібито протягом тривалого часу небезпечно рухався районом. Деякі очевидці припустили, що два автомобілі могли брати участь у вуличних перегонах, однак поліція наразі не підтвердила цю інформацію.

Водія Corvette заарештували

За кермом Chevrolet Corvette перебував 27-річний чоловік. Його заарештували безпосередньо в лікарні. Водієві висунули звинувачення у необережному водінні, створенні небезпеки, а також керуванні транспортним засобом за обтяжуючих обставин без посвідчення водія.