Після виснажливої дороги до Франції українські екіпажі ДСНС відразу взялися гасити пожежі: ситуація тривожна

Рішення про таке відрядження ухвалене після домовленостей між українською та французькою сторонами. Це перша місія України з надання допомоги державі-члену ЄС у такому форматі.

Минулої п'ятниці до Франції вирушили 70 бійців пожежно-рятувальної служби. Про це повідомила пресслужба ДСНС. А французький ресурс lexpress.fr зазначив, українські рятувальники "мають значний досвід у надзвичайно складних операціях, зокрема у гасінні масштабних пожеж, спричинених російськими атаками, та у пошуково-рятувальних операціях".

Рекогносцировка проведена, до роботи приступили

У Департаментській пожежно-рятувальній службі (SDIS 33) відбулася робоча зустріч української команди з керівництвом служби та представниками Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС (ERCC). Заступник начальника з оперативної діяльності SDIS 33 Орельєн Петі повідомив, що площа пожежі становила близько 42 тисяч гектарів, а її периметр сягав 240 кілометрів.

Французька сторона зауважила, що українські фахівці працюватимуть на найскладніших ділянках, адже їхній практичний досвід унікальний і високо цінується партнерами. Наразі Україна представляє найчисельнішу міжнародну команду серед усіх залучених країн.

Фактично без перепочинку після далекої дороги рятувальники з України взялися за звичну справу – приборкання вогню. Фото: ДСНС

У районі стихійного лиха наші фахівці провели рекогносцировку місцевості, оцінили оперативну обстановку та оглянули конкретні локації, де сьогодні розпочали виконання завдань із гасіння пожежі та стримування вогню.

Унікальний досвід українських рятувальників

До складу зведеного підрозділу увійшли пожежні автоцистерни, вантажні автомобілі, медичний транспорт та автобуси.

Українські рятувальники мають значний практичний досвід ліквідації наслідків російських атак, масштабних пожеж, пошуково-рятувальних операцій та роботи в умовах постійної загрози.

Саме цей досвід, набутий під час війни, дозволяє їм ефективно працювати у надзвичайно складних ситуаціях.

"Київ зацікавлений у тому, щоб ці лісові пожежі у Франції припинилися якомога швидше, бо полум'я загрожує більшості оборонних гігантів Франції. Це проблема не лише для самої Франції, а й для Західної Європи та для України, оскільки це може вплинути на оборонні можливості, – зазначають в Сourrier Іnternational з посиланням на експертів, у т.ч. українських.



Зведений загін повної автономності

До Франції з України вирушила колона з 15 одиниць спеціалізованої техніки. До складу введеного загону увійшли 10 пожежних автоцистерн підвищеної прохідності, два вантажні автомобілі для перевезення спорядження й забезпечення, один медичний автомобіль та два автобуси для транспортування особового складу.

В релізі ДСНС марки та моделі не вказано, але з фотодобірки кілька машин встановити можна. Основу автопарку складають сучасні двовісні пожежні автомобілі MAN та Renault з колісною формулою 4х4.

Машини радянської доби у Францію не взяли

Серед техніки, яку неодноразово фіксували на фотографіях, є пожежно-рятувальні автомобілі з цистернами виробництва українського підприємства TITAL на повнопривідному шасі Renault Trucks K (4×4). Залежно від комплектації вони оснащуються 480-сильним двигуном, дворядною кабіною та цистернами різної місткості.

Базові модифікації можуть перевозити до 5000 літрів води та 500 літрів піноутворювача, тоді як у виробничій лінійці TITAL є й версії з резервуаром для води місткістю до 9000 літрів.

Уряди транзитних країн забезпечили українському каравану пріоритетний проїзд – патрульний супровід задля уникнення затримок та стояння в заторах. Фото: ДСНС

Незалежно від виконання автомобілі комплектуються пожежним насосом продуктивністю 3000 л/хв і більше при робочому тиску 10 барів. Це відповідає подачі близько 50 літрів води за секунду, що забезпечує ефективне гасіння пожеж різної складності. Втім, у виробника щодо продуктивності помпового господарства можуть стояти й сильніші агрегати подачі води чи піни.

Зазначену продуктивність автоцистерни українського виробника на двовісному шасі можна порівняти з характеристиками навіть більш потужних версій автоцистерн з колісною формулою 6x6. Дещо подібні характеристики має пожежна автоцистерна на базі 320-сильного шасі MAN TGM 18.320 4х4.

Міжнародна солідарність

Українська команда вирушила до Франції, продовжуючи традицію взаємної підтримки європейських партнерів.

Під час повномасштабної війни міжнародна допомога була важливою для України, а тепер українські рятувальники допомагають країні, яка зіткнулася з масштабною природною катастрофою.

Величезний досвід українських пожежників в приборканні лісових пожеж, на аграрних полях та об'єктах міської забудови у Франції зайвим не буде. Фото: ДСНС

Наразі до ліквідації наслідків стихії залучено близько 250 іноземних рятувальників зі Словенії, Німеччини, Чехії та Португалії, при цьому найчисельнішу міжнародну команду представляє Україна.

Спільні зусилля європейських країн

Окрім України, допомогу Франції надають й інші держави. Швейцарія направила 34 професійних і добровольчих пожежників та 11 одиниць техніки, які працюватимуть у регіоні Бордо та Жиронди щонайменше 8–10 днів. Румунія та Німеччина також залучили своїх пожежників і рятувальні підрозділи.

Координація допомоги здійснюється через Механізм цивільного захисту ЄС, що дозволяє оперативно об'єднувати ресурси європейських країн для боротьби з масштабними надзвичайними ситуаціями.