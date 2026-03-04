Китайські електромобілі можуть стати платформою для Fiat, Opel і Peugeot

Ще у 2023 році Stellantis придбала 20% акцій Leapmotor за 1,1 млрд доларів, зазначає Auto24. У межах угоди концерн став ексклюзивним дистриб’ютором моделей китайського бренду на західних ринках. Тепер співпраця може вийти за рамки простої дистрибуції.

Розглядається варіант використання електричних платформ, батарей та програмних рішень Leapmotor для моделей європейських брендів концерну — зокрема Fiat, Opel і Peugeot. Це дозволило б суттєво скоротити витрати на розробку нових електромобілів.

$26,1 млрд списань і перегляд стратегії

Нещодавно Stellantis оголосила про списання та нарахування на суму 22,2 млрд євро, що еквівалентно приблизно 26,1 млрд доларів, пов’язаних із коригуванням електричної стратегії. Фактично це сигнал про те, що попередній план електрифікації виявився надто дорогим і потребує перегляду. Водночас компанія не може повністю відмовитися від електромобілів, особливо з огляду на жорсткі екологічні вимоги в Європі.

Саме тому співпраця з китайським партнером виглядає логічним кроком для зниження витрат і пришвидшення запуску нових моделей. Генеральний директор Stellantis Антоніо Філоса зазначив, що технічне партнерство з Leapmotor допоможе концерну підвищити конкурентоспроможність у сегменті електромобілів, що особливо важливо для європейського ринку. За його словами, 2025 рік став етапом стратегічної реалізації партнерства, яке створює основу для глибшої інтеграції.

Спільні проєкти і виробництво в Європі

Через спільне підприємство Leapmotor International концерн вже допоміг китайському бренду вивести на європейський та австралійський ринки моделі C10 і B10. Раніше компактний T03 навіть вироблявся у Польщі, але цей проєкт було зупинено через зміни в міжнародній торговельній політиці. Цього року Stellantis планує розпочати виробництво автомобілів Leapmotor на своєму заводі в Сарагосі (Іспанія), що дозволить локалізувати випуск для європейського ринку та мінімізувати вплив митних бар’єрів.

Ризики: заборона США на китайські технології

Втім, використання китайських електричних платформ і програмного забезпечення може створити проблеми в США. З 2027 року в країні планується заборона імпорту та продажу автомобілів із підключеними системами, пов’язаними з китайськими технологіями. Це означає, що моделі з глибокою інтеграцією рішень Leapmotor можуть бути недоступними для американського ринку. Таким чином, Stellantis опиняється між необхідністю знижувати витрати та геополітичними обмеженнями.

Конкурентний тиск у Європі

Поглиблення співпраці з Leapmotor може також загострити конкуренцію з європейськими гравцями, такими як Volkswagen і Renault, які активно розвивають власні бюджетні електричні платформи. Якщо Stellantis зможе інтегрувати китайські технології без втрати контролю над брендами та якістю, концерн отримає шанс швидше та дешевше вивести на ринок нові доступні електромобілі. Проте баланс між економією, регуляторними ризиками та іміджем стане ключовим викликом найближчих років.