Північний обхід Рівного за майже 2 млрд грн економить водіям до двох годин у дорозі

Водії, котрі рухаються напрямком Київ – Луцьк, завдяки введенню цього транспортного обходу економлять від 40 хвилин до двох годин.

Тау статистику за підсумками місячної експлуатації цієї ділянки дороги навело на своїй ФБ-сторінці Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Довгобуд все-таки завершили

Північний обхід Рівного став одним із найбільших дорожніх проєктів, реалізованих в Україні за останні роки. Будівництво стартувало ще у 2019 році, однак після початку повномасштабної війни роботи фактично зупинилися.

Недобудовані шляхопроводи навіть почали руйнуватися, тому уряд ухвалив рішення профінансувати завершення об'єкта. Загалом від початку проєкту до відкриття минуло майже сім років.

Що збудували за майже два мільярди

Загальна протяжність обходу становить 14,5 км, а його вартість – майже 2 млрд грн. У межах проєкту проклали 6 км абсолютно нової дороги, реконструювали 4 км чинної траси та відремонтували ще 4,5 км дорожньої мережі й штучних споруд.

Якщо не вказувати локацію, то ця ділянка сприймається за європейську автомагістраль десь у Німеччині, Бельгії чи якійсь іншій країні. Фото: Агентство відновлення

Мова йде сьогодні не тільки про комфорт на дорозі, але про економіку, у т.ч. покращену логістику стратегічних для України вантажів з Європи. Експортні вантажі у зворотному напрямку також пішли швидше.

До відкриття обходу весь транзитний транспорт проходив через Рівне, створюючи затори та навантаження на міські вулиці. Тепер основний потік винесено за межі обласного центру.

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Обхід зроблено з перспективою

Проєктна пропускна спроможність нової дороги становить 11 тисяч автомобілів на добу, тож нинішній трафік використовує вже понад половину її потенціалу. За розрахунками дорожників, цього вистачить для подальшого зростання транспортних потоків.