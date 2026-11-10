"По-братськи" за 5000 доларів: на Закарпатті накрили хитрого організатора трансферу до Румунії

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, спецоперацію з викриття схеми провели оперативники Мукачівського загону спільно з працівниками Нацполіції та СБУ. Фігурант підшукував клієнтів через популярні месенджери та обіцяв стовідсотковий результат.

При цьому свій прайс у 5 тисяч доларів організатор вважав цілком адекватним. Під час інтернет-листування він переконував туриста, що зробив солідну знижку і встановив таку суму виключно "як для своїх, по-братськи".

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Ретельна підготовка до туру

До справи закарпатець підійшов з неабиякою фантазією та продумав усе до дрібниць. Він видав клієнту чіткий список необхідних речей, продуктів харчування та суворо наказав купити абсолютно новий мобільний телефон.

Щоб заспокоїти мандрівника, ділок постійно розповідав байки про свої попередні успішні переправлення. На випадок раптової зустрічі з прикордонними патрулями він навіть розробив правдоподібну легенду про звичайний туристичний відпочинок у горах.

Затримання організатора трансферу відбулося у Рахові в момент отримання грошей. Фото: Держприкордонслужба України

Для підтвердження цієї версії організатор надав контакти спеціальної людини, яка мала б підтвердити бронювання житла, зазначають слідчі.

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Фінал історії

Проте хитрий план провалився на найцікавішому етапі. Правоохоронці взяли бізнесмена на гарячому безпосередньо під час передачі обумовленої суми готівки.

Наразі організатору вже повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тож найближчим часом організовувати трансфери він точно не зможе.