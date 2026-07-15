Подаровані Австралією танки Abrams для теперішньої війни малопридатні, але наші хлопці їх осучаснили

Європейці в захопленні від винахідливості українських військових, котрі практично в польових умовах, удосконалюють подаровані танки: сучасні виклики змушують адаптувати бронетехніку до протидії дошкульним FPVішок.

Польський спеціалізований портал Defence24 з посиланням на пресслужбу 160-ї окремої механізованої бригади розповів про те, як у цьому підрозділі перелицювали танк "Абрамс" з австралійського траншу допомоги й ставить такі напрацювання у приклад європейським арміям.

Австралійський внесок

Австралія передала Україні 49 танків M1A1AIM (Abrams Integrated Management) – модернізовану версію американського основного бойового танка M1A1. Ця модифікація пройшла капітальне оновлення, отримала сучасні системи управління, покращену електроніку та відновлений ресурс.

Разом із 33 танками M1A1SA, які Україна отримала від США, загальний парк Abrams у ЗСУ становить 82 машини.

Попри поширену думку, що епоха танків завершується, бойовий досвід в Україні доводить протилежне. Танки залишаються важливим засобом підтримки піхоти, прориву оборони та ведення маневрових дій.

Водночас характер загроз змінився – найбільшу небезпеку сьогодні становлять FPV-дрони та баражуючі боєприпаси.

Комбінована ліврея з решітки й сітки на каркасній основі зроблена так, щоб механік-водій, навідник та командир не втрачали можливостей маневру, влучного прицілювання та ураження ворожих цілей. Фото: 160-та окрема мехбригада

Новий захист від дронів

Щоб підвищити живучість машин, українські військові встановили на Abrams масштабний комплект додаткового бронювання.

До нього входять:

решітчасті екрани;

сітчасті екрани;

додаткові бронемодулі на бортах;

елементи динамічного захисту.

Конструкція покриває максимально можливу площу танка – борти, корму, дах башти та інші найбільш вразливі ділянки.

Саме ці зони найчастіше стають цілями FPV-дронів із кумулятивними боєприпасами. Лобова броня Abrams залишається надзвичайно міцною, однак верхня проєкція та бокові поверхні потребують додаткового захисту.

Найбільш результативними у захисті техніки та людей в ній від FPV-дронів стали каркасні решітки й сітки з чималими відступами від корпусу, без яких танк чи броньовик навіть дня не витримає на фронті. Фото: 160-та окрема мехбригада

Наскільки ефективні решітки

Стрижневі та сітчасті екрани не є новим рішенням. Їхнє головне завдання – пошкодити або деформувати кумулятивний боєприпас до моменту його спрацювання.

Якщо граната потрапляє між елементами решітки, її бойова частина може бути зруйнована або спрацювати неправильно. У такому випадку кумулятивний струмінь формується некоректно, а його бронепробивність різко знижується.

"Abrams – це впевненість екіпажу, підтримка побратимів та вогнева міць, якого боїться ворог. Рухаємось вперед. Нищимо окупанта. Виборюємо своє, – наголошують бійці 160-ї окремої мехбригади

Однак сучасні FPV-дрони часто використовують модернізовані боєголовки з виносними контактними детонаторами. Вони підривають заряд ще до контакту із самою бронею, тому ефективність імпровізованих решіток істотно знижується.



Крім того, відстань між екраном і бронею нерідко недостатня для повного розсіювання кумулятивного струменя.

Чому не використовують активний захист

Найефективнішим засобом протидії таким загрозам залишаються системи активного захисту (APS), які автоматично виявляють та перехоплюють боєприпаси ще на підльоті.

Однак такі комплекси є дорогими та складними у виробництві.

Автори польського видання Defence24 зазначають, що українська система активного захисту «Заслон» потенційно могла б забезпечити значно вищий рівень захисту, зокрема від FPV-дронів.

Проте її серійне виробництво наразі не ведеться, тому екіпажі змушені використовувати доступніші рішення у вигляді решітчастих і сітчастих екранів.

Компроміс між захистом і мобільністю

Українська конструкція виглядає досить продуманою, але це не сильно обмежує експлуатацію машини.

Звісно, додаткові екрани суттєво збільшують габарити танка, що може ускладнювати пересування вузькими дорогами, серед забудови або в лісистій місцевості.

Попри це, в умовах постійної загрози ударів FPV-дронів такий додатковий захист часто виявляється важливішим за компактність машини.

Втрати Abrams в Україні:

25 танків були пошкоджені або виведені з ладу (30,4%);

10 машин підтверджено знищені (12,1%);

15 танків отримали пошкодження;

5 пошкоджених машин були захоплені російськими військами.

Таким чином, у розпорядженні України залишається приблизно 57 танків Abrams, хоча частина пошкоджених машин могла бути евакуйована та відремонтована.

Попри втрати, Abrams демонструють одну з найвищих у світі живучість екіпажу завдяки потужному бронезахисту, ізольованому боєукладанню та високим стандартам безпеки конструкції.

Саме тому українські військові продовжують модернізувати ці машини, адаптуючи їх до нових викликів сучасного поля бою.