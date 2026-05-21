Податківцю із Закарпаття можуть"анулювати" Land Cruiser: що ще в направленому до суду позові

Йдеться про дороге авто та значні грошові перекази на банківську картку інспектора Ужгородського відділу по роботі з податковим боргом. Походження таких статків викликало питання у правоохоронців.

Про клопотання прокурорів перед судом щодо конфіскації незаконно набутих статків податківця, прізвище якого не розголошується, розповіла на своїй ФБ-сторінці прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Land Cruiser за понад 3,3 мільйона

У центрі справи – позашляховик Toyota Land Cruiser 2022 року випуску, придбаний у 2023 році за 3,3 млн грн. Формально автомобіль записаний на близьку родичку посадовця, однак, за даними САП, фактично ним користувався саме працівник податкової служби.

Прокурори зазначають, що аналіз доходів і витрат чиновника та його родини свідчить про неможливість придбання такого авто за рахунок законних доходів.

Під питанням грошові перекази

Окрім автомобіля, у САП вважають необґрунтованим активом ще й 845 тис. грн, що впродовж 2021–2025 років надходили на рахунки податківця від третіх осіб.

Позов до суду підготовлено на підставі матеріалів Державне бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції та доказів, самостійно зібраних прокурорами САП.

Майно вже під арештом

На час розгляду справи суд наклав арешт на автомобіль та інше майно, щоб запобігти можливому відчуженню активів.

Тепер остаточне рішення має ухвалити суд – чи визнають майно необґрунтованим і чи стягнуть його в дохід держави.