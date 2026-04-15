Податки диктують умови: Ineos готує виробництво позашляховиків у США через їх надвисоку вартість

Як зазначає Carscoops, головною перешкодою на шляху до підкорення американського ринку наразі є застарілі податкові норми, які роблять британські пікапи занадто дорогими для місцевих водіїв.

Читайте також: Ineos Grenadier став ще крутішим

Головна проблема – “податок на курей”

Основним стимулом для перенесення виробництва став так званий “податок на курей” – 25-відсоткове мито на імпортовані легкі вантажівки. Через цей збір початкова вартість пікапа Ineos Grenadier Quartermaster у США злітає до 84 400 доларів. Місцеве виробництво дозволило б компанії позбутися цього податкового тягаря та зробити ціну значно конкурентнішою.

Ineos Grenadier

Виконавча директорка компанії Лінн Колдер підкреслила, що оскільки на американський ринок припадає близько 60% усіх продажів бренду, локалізація потужностей є найбільш логічним кроком. Зараз замовлення на моделі Ineos зростають на 20 відсотків щороку, а позашляховики дедалі частіше обирають рятувальні служби та великі прокатні компанії.

Корисно: Тест-драйв Ineos Grenadier: чи став він новим королем бездоріжжя

Відродження Fusilier та шлях до прибутковості

Окрім розширення виробництва, компанія повернулася до розробки своєї молодшої моделі під назвою Fusilier. Проєкт був тимчасово призупинений у середині 2024 року через падіння попиту на електромобілі, проте зараз розробка компактного позашляховика знову в активній фазі. Ця модель має стати доступнішою альтернативою флагманському Grenadier і залучити нову аудиторію.

Головний комерційний директор Майк Віттінгтон зазначає, що стартап уже пройшов етап становлення та навчання. Компанія впевнено рухається до точки беззбитковості, не потребуючи для цього екстремальних стрибків у обсягах продажів. Заснування бізнесу мільярдером Джеймсом Реткліффом після припинення випуску класичного Land Rover Defender виправдало себе – наразі автомобілі бренду представлені вже на 50 ринках світу.

Також цікаво: Очільник Ineos визнав, що не всі хочуть купувати електромобілі

Стратегія Ineos демонструє рідкісну для нових автовиробників виваженість: компанія не просто створює нішевий продукт, а адаптується під глобальні економічні реалії. Будівництво заводу в США може стати вирішальним фактором, який перетворить британський бренд із нішевого виробника на серйозного гравця світового масштабу.