Податок на розкіш б'є рекорди: власники "елітних" авто віддали до бюджету понад 260 мільйонів гривень

Як повідомляє пресслужба податкової, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на значні 96,1 мільйона гривень. Абсолютним лідером за обсягами виплат традиційно стала столиця, де водії перерахували 74,2 мільйона.

До трійки регіонів, де живе найбільше власників дорогих машин, також увійшли Дніпропетровська та Одеська області із показниками 23,8 та 19,9 мільйона гривень відповідно. Трохи менше, а саме 19 мільйонів, зібрали на Харківщині.

Хто і за що має платити

Нагадаємо, що під дію транспортного податку підпадають легкові автомобілі віком до п'яти років, чия середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат. Станом на початок 2026 року цей ціновий поріг становить 3 мільйони 242 тисячі гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ставка залишається фіксованою і складає 25 тисяч гривень на рік за кожен такий транспортний засіб. Цьогоріч до списку “розкішних” авто, який затверджує профільне міністерство, потрапила 1281 модель.

Найчастіше під оподаткування підпадають власники таких марок, як Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus та Porsche. Також у переліку регулярно фігурують ексклюзивні Land Rover, Tesla, Maserati, Bentley, Rolls-Royce та навіть окремі топові комплектації Toyota.

Скільки загалом податків приносять водії

Як уже повідомлялося на нашому сайті, автомобільний сектор залишається одним із головних фінансових донорів влади. Лише за вересень імпорт легкових автомобілів приніс до бюджету 6,2 мільярда гривень митних платежів.

Крім того, українським автомобілістам варто пам'ятати й про податок на нерухомість. За капітальні гаражі з фундаментом у 2026 році доведеться заплатити до 120 гривень за кожен квадратний метр площі, залежно від рішення місцевої влади.