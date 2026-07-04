Поїздки на авто Європою стали дорожчими: скільки коштують віньєтки та платні дороги у 2026 році

Цього року одразу кілька держав проіндексували вартість віньєток та дорожніх зборів. Як правило, в ЄС водіям доступні одноденні, тижневі, десятиденні, місячні та річні варіанти, а в деяких регіонах навіть спеціальні «вихідні» віньєтки.

Найдешевші короткострокові дозволи сьогодні продаються в Болгарії – лише 7,70 євро за тиждень (394 грн). А ось до найдорожчих традиційно входить Угорщина, де за 10-денну віньєтку доведеться викласти 6 900 форинтів (996 грн), повідомляє економічний портал bankier.pl.

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На "цифру" перейшли не всі

У багатьох популярних серед європейців країнах – Австрії, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Болгарії – вже діє виключно електронна система оплати. При покупці онлайн необхідно безпомилково вказати реєстраційний номер автомобіля, країну реєстрації та період дії. Підтвердження оплати та електронний рахунок приходять на email.

Крім офіційних інтернет-порталів, віньєтки, як і раніше, можна придбати у фізичних точках: на прикордонних автозаправках, поштою, у спеціалізованих магазинах біля кордону або через спеціальні термінали самообслуговування.

ЧЕХІЯ

У Чехії у 2026 році подорожчали віньєтки, хоча підвищення виявилося помірним. Найбільш помітно зросла вартість одноденної віньєтки приблизно на 10%.

Вартість для легкових автомобілів:

1 день – 230 крон (485 грн)

10 днів – 300 крон (632 грн)

1 місяць – 480 крон (1 012 грн)

1 рік – 2570 крон (5 421 грн)

Одноденна віньєтка діє не 24 години, а до півночі дня покупки.

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Для автомобілів на природному газі або біометані передбачена знижка 50%, для гібридів, що підключаються, – 75%.

Електромобілі звільнені від оплати, проте власники автомобілів з іноземною реєстрацією зобов'язані заздалегідь зареєструвати машину через портал edalnice.cz.

Штраф за відсутність віньєтки може досягати 20 тисяч чеських крон (близько 42 187 грн), але, як правило, штраф в перерахунку на українські гроші становить близько 3 580 – 4 774 грн.

Оскільки в конвертації євро читач уже добре орієнтується, надалі будемо транслювати лише показник в європейській валюті.

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СЛОВАЧЧИНА

Вартість найпопулярніших віньєток у Словаччині не змінилася. Підвищилися лише ціни місячних та річних дозволів.

Вартість:

1 день – 8,10 євро

10 днів – 10,80 євро

1 місяць – 17,10 євро

1 рік – 90 євро

Купити віньєтку можна на сайті eznamka.sk. Власникам автомобілів із причепами слід бути уважними: якщо маса автопоїзда перевищує 3,5 тонни, необхідно придбати окрему віньєтку й для причепа.

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АВСТРІЯ

Нові тарифи діють в Австрії з грудня 2025 року.

Вартість:

1 день – 9,60 євро

10 днів – 12,80 євро

2 місяці – 32 євро

1 рік – 106,80 євро

При покупці двомісячної чи річної електронної віньєтки вона починає діяти лише через 18 днів після оформлення. Це правило не поширюється на одно- та десятиденні варіанти.

Крім того, окремо оплачуються деякі тунелі:

тунель Караванці – 8,80 євро

тунель Бреннер – 12 євро

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СЛОВЕНІЯ

Ціни на словенські віньєтки залишаються незмінними вже кілька років, проте вони, як і раніше, входять до найвищих у Європі.

Вартість:

7 днів – 16 євро

1 місяць – 32 євро

1 рік – 130,50 євро

Для великих позашляховиків, мікроавтобусів та деяких фургонів (категорія 2B) вартість подвоюється – тижнева віньєтка коштує 32 євро.

Неправильний вибір категорії автомобіля загрожує штрафом 300 євро (близько 15 355 грн).

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УГОРЩИНА

В Угорщині вартість віньєток зросла за інфляцією.

Вартість:

1 день – 5550 форинтів (802 грн )

10 днів – 6900 форинтів (996 грн)

1 місяць – 11 170 форинтів (1 613 грн)

1 рік – 61 760 форинтів (8 921 грн)

Якщо водій випадково виїхав на платну автомагістраль без віньєтки, він має одну годину, щоб оплатити проїзд онлайн.

Інакше автоматично нараховується штраф. При оплаті протягом 60 днів він становитиме 27 790 форинтів (4 014 грн). Пізніше сума збільшиться до 95730 форинтів (13 827 грн).

Власникам автобудинків також слід бути уважними: кемпери відносяться до дорожчої категорії D2. У цьому випадку одноденна віньєтка коштує 7890 форинтів (1 140 грн), а тижнева – 10 040 форинтів (1 450 грн). Якщо вибрати неправильну категорію, доведеться заплатити додатковий збір: 15 530 форинтів (2 243 грн) за оплату протягом 60 днів або 49 190 форинтів (7 105 грн) пізніше.

Одноденна угорська віньєтка, як і чеська, діє до півночі наступного дня, а не рівно добу.

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БОЛГАРІЯ

Найнижчі тарифи серед найпопулярніших туристичних напрямків пропонує Болгарія.

Вартість:

1 день – 4,10 євро

вихідні – 5,10 євро

7 днів – 7,70 євро

30 днів – 15,30 євро

Болгарія залишається єдиною країною, де діє спеціальна віньєтка вихідного дня – з полудня п'ятниці до 23.59 неділі.

Віньєтка потрібна не тільки для автомагістралей, але і для більшості державних доріг.

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Додатково оплачується проїзд мостами через Дунай:

міст Відін – Калафат – 6,10 євро

міст Русе – Джурджу – 2 євро

Якщо маса автомобіля з причепом перевищує 3,5 тонни, необхідно придбати другу віньєтку.

Штраф за відсутність віньєтки або помилку у реєстраційному номері автомобіля становить близько 153 євро.

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ХОРВАТІЯ

У Хорватії, як і раніше, діє класична система оплати через пункти стягування плати. Перехід на безбар'єрну систему Crolibertas перенесено на 1 березня 2027 року.

Вартість проїзду в один бік:

до Спліту – 29,80–30,50 євро

до Задара – 23,40–24,10 євро

до Рієки – 16,50–16,80 євро

ІТАЛІЯ

На більшості італійських автомагістралей продовжують працювати пункти оплати з білетною системою.

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При під'їзді до шлагбауму важливо вибирати правильну смугу:

біла – готівкові та банківські картки;

синя – лише банківські картки;

жовта – тільки для автомобілів із транспондером.

Приклади вартості маршрутів:

до Ріміні – 36–37,50 євро

до Сан-Ремо – 48,50 євро через Австрію або 58 євро через Тарвізіо;

до Неаполя – 68–70 євро в один бік.

З 1 червня 2026 року в Італії діє оновлена програма Cashback del pedaggio. Якщо водій простоїть у пробці через аварію або ремонт дороги, він зможе повернути частину або навіть повну вартість проїзду.

Повна компенсація передбачена при затримці понад три години. При очікуванні від двох до трьох годин повертається 75% вартості, від однієї до двох годин – 50%.

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ФРАНЦІЯ

У Франції поступово запроваджується нова безбар'єрна система оплати Flux Libre. Після проїзду такою ділянкою водій зобов'язаний сплатити дорогу упродовж 72 годин.

За порушення термінів оплати діють такі штрафи:

через 72 години – 10 євро

через 15 днів – 90 євро

через 60 днів – 375 євро

Як бачимо, французькі автомагістралі залишаються недорогими. Середня вартість становить 7,5-11 євро за 100 кілометрів.