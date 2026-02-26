Покупцям Ford Mustang Mach-E тепер доведеться заплатити за опційний передній багажник

Виробник підкреслює, що таким чином оптимізує витрати виробництва та намагається утримати базову ціну моделі на конкурентному рівні, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Передній багажник давно вважається однією з характерних переваг електромобілів, адже відсутність двигуна внутрішнього згоряння дозволяє ефективно використовувати простір під капотом. Проте Ford заявляє, що статистика використання виявилася нижчою за очікування.

Введення такої опції стало частиною ширшої стратегії скорочення витрат. Наприклад, версія Mach-E GT 2026 року стала дешевшою приблизно на 1000 доларів порівняно з попередником. Водночас базова версія електрокросовера все ще стартує приблизно від 37 795 доларів.

Що ще змінилося у Mustang Mach-E 2026

Разом із переднім багажником зникли й інші елементи, які раніше вважалися стандартними:

кишені для карт на спинках передніх сидінь;

задній спойлер і декоративна графіка у версії Rally;

пакет оформлення Bronze Appearance.

Водночас Ford додав практичне рішення для задніх дверей — фізичні ручки-упори. Двері, як і раніше, відкриваються електронною кнопкою, але тепер пасажири мають за що взятися після їх відчинення.

Економія чи новий тренд

Рішення зробити передній багажник платним викликало дискусії серед власників електромобілів. Частина покупців вважає це логічною оптимізацією, а інші — прикладом того, як виробники поступово переносять раніше стандартні функції до списку опцій.