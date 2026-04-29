Поки фронт чекав техніку – на оборонних контрактах "відмили" понад пів мільярда гривень

Слідством встановлено, що маловідоме приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн за роботи для ЗСУ. Армія законтрактувала ремонт техніки, закупівлю запчастин та матеріалів.

Як йдеться у повідомленні Національної поліції України, отримані з державного бюджету гроші посадовці підрядника виводили через так званий "конвертаційний центр".

Гроші на техніку – через "конверт"

На папері оформлювали закупівлі деталей і комплектуючих, а фактично гроші перераховували на рахунки фіктивних компаній та переводили у готівку. У справі фігурує понад 40 фірм, не кажучи вже про "мертві душі".

Слідчі встановили понад 40 підприємств, введених у схемі. Серед їхніх директорів – особи, які проживають на окупованій території та підтримують російську агресію.

Окремі "засновники" компаній виявилися вигаданими громадянами Польщі, яких у реєстрах цієї країни не існує.

В ході санкціонованих обшуків вилучено гроші в сумках, коробках, шухлядах й сейфах, а також оргтехніку, автомобілі та телефони. Фото: Нацполіція України

Погрози слідчим і "замовлення" підпалу авто

Після перших підозр фігуранти, за даними слідства, намагалися тиснути на правоохоронців. Зокрема, шукали людей для підпалу автомобіля слідчого та пропонували за це 2000 доларів.

Державі завдано збитків на сотні мільйонів. Це – реально вкрадені грошу, що осіли в кишенях ділків.

За висновками експертиз втрачено:

через мінімізацію податків держава втратила понад 100 млн грн;

через "конвертаційний центр" пройшло майже 580 млн грн.

Обшуки і затримання

У Дніпропетровській області проведено близько 40 обшуків. Вилучено документацію, телефони, носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн готівки та автомобілі.

Підозри отримали семеро учасників схеми, п’ятьох затримано. Усіх ключових фігурантів суд відправив під варту.

Слідство триває. Правоохоронці перевіряють інших можливих учасників оборудки та шукають активи для відшкодування збитків державі.