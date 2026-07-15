Поки уряд складає повноваження: заступник міністра транспорту публічно відзвітував про 50 зроблених кроків

У своєму звіті заступник очільника Мінрозвитку Сергій Деркач навів 50 реалізованих кроків у сфері автомобільних перевезень, розвитку прикордонної інфраструктури та цивільної авіації, а також окреслив пріоритети, над якими, на його думку, необхідно працювати далі.

Цей підсумок роботи автор розмістив на своїй сторінці в Facebook.

50 результатів для людей та бізнесу

1. Продовжили "транспортний безвіз" з ЄС, Норвегією та Молдовою.

2. Домовились про лібералізацію перевезень з Боснією та Герцоговиною, Північною Македонією

3. Підписали угоди про автомобільні перевезення з Албанією (одразу “транспортний безвіз”) та Марокко.

4. Українські перевізники можуть виконувати бездозвільні перевезення до 37 країн.

5. Домовилися про додаткові дозволи з Боснією і Герцеговиною.

6. Збільшили можливості вантажних перевезень із Вірменією.

7. Домовилися з Болгарією про додаткові дозволи на перевезення з третіх країн.

8. Оновили правила розподілу дозволів ЄКМТ та запровадили електронні дозволи ЄКМТ.

9. Спростили технічний контроль для перевезень за дозволами ЄКМТ.

10. Домовились з Азербайджаном та Туреччиною про запуск електронних дозволів.

11. Впровадили в Україні систему смарт-тахографів – видано понад 30 тис. карток та сертифіковано понад 100 центрів.

12. Масштабували єЧергу для вантажівок та автобусів на всі пункти пропуску та весь комерційний транспорт – понад 3,3 млн перетинів кордону. Підготували масштабне оновлення системи для впорядкування пріоритетів.

13. Вперше за 20 років змінили систему управління міжнародними автобусними маршрутами.

14. Запустили онлайн-кабінет міжнародних маршрутів – понад 700 рішень про відкриття/зміни/продовження маршрутів.

15. Спростили відкриття маршрутів з Естонією.

16. Спростили процедури щодо маршрутів з Молдовою, Чехією, Словаччиною.

17. Домовилися про дозволи на нерегулярні пасажирські перевезення з Грецією.

18. Розширили можливості нерегулярних перевезень із Румунією.

19. Запустили цифрові журнали Interbus.

20. Запровадили постійний моніторинг виконання міжнародних маршрутів.

21. Провели верифікацію міжнародних маршрутів, які існували лише на папері та фактично не виконувалися.

22. Вперше розробили та затвердили Стратегію розбудови прикордонної інфраструктури.

24. Відкрили новий пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною.

25. Запустили пішохідний рух через пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

26. Відкрили рух великих автобусів через пункт пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією.

27. Завершили модернізацію та ремонти 10 пунктів пропуску, більшість із яких — на кордоні з Молдовою.

28. Побудували зразкову сервісну зону перед пунктом пропуску "Рені – Джюрджюлешть".

29. Завершили будівництво першої черги вантажного терміналу в пункті пропуску "Порубне – Сірет" за підтримки ЄС.

30. Підготували до відкриття новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією.

31. Продовжили розвиток прикордонної інфраструктури разом із ЄС через програми Connecting Europe Facility та Ukraine Facility.

32. Відновили проєкт е-ТТН (електронної товарно-транспортної накладної) та авторизували перших провайдерів е-ТТН. Забезпечили безперервність використання е-ТТН.

33. Вперше запустили єКонкурс — цифровий відбір перевізників на міжобласні маршрути. На понад 200 маршрутів обрали перевізників.

34. Вперше запровадили електронні дозволи на внутрішні автобусні маршрути.

35. Вперше запустили онлайн-зміни до дозволів на маршрути.

36. Оцифрували всі міжобласні автобусні маршрути та створили відповідний Реєстр.

37. Запустили Реєстр легальних автостанцій – майже 400 об’єктів.

38. Дали можливість громадам використовувати гуманітарний транспорт для перевезення пасажирів. Понад 1000 одиниць транспорту змогли працювати у майже 100 громадах.

39. Врегулювали правила перевезення пасажирів із домашніми тваринами.

40. Запустили єІнспектор для цифровізації рейдових перевірок Укртрансбезпеки.

41. Оновили вимоги до навчання професійних водіїв. Сертифікували понад 30 центрів для навчання. Понад 50 тис. водіїв вже пройшли навчання.

42. Для прозорості запровадили обов’язковий відеонагляд на пунктах обов’язкового технічного контролю.

43. Посилили вимоги до безпечності, доступності та комфортності автобусів.

44. Запустили новий напрямок роботи – публічно-приватне партнерство. Сформували перелік пріоритетних проєктів вартістю понад 5 млрд доларів.

45. Готуємо до запуску новий проєкт ППП – концесія поромного терміналу порту "Чорноморськ".

46. Підготували та затвердили Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року.

47. Створили Міжвідомчий координаційний центр, який готує поетапний план відновлення цивільної авіації після покращення безпекової ситуації.

48. Забезпечили стабільну роботу Украероруху та аеронавігаційної системи України за підтримки Євроконтролю. Зберегли працездатність ключових аеропортів країни, насамперед "Бориспіль" та "Львів".

49. Посилили міжнародний тиск на росію в ІКАО та зберегли чинність авіаційних санкцій проти рф.

50. Заклали основу для інтеграції української цивільної авіації до Спільного авіаційного простору ЄС після відкриття неба.



Про подальші пріоритети

Продовжити "транспортний безвіз" з ЄС

Забезпечити відповідність стандартам ЄС наших перевізників.

Запуск єЧерги для легкових автомобілів.

Завершити реформу міжнародних автобусних перевезень.

Реформа пільгових перевезень.

Реформа таксі.

Реформа внутрішніх перевезень пасажирів.

Реформа ОТК.

Масштабування е-ТТН.

Цифрові дозволи з іноземними країнами.

Нові пункти пропуску, спільний контроль з країнами ЄС.

Мережа сервісних зон.

Готовність авіації до відновлення польотів.

Попереду ще багато роботи, але, зазначає у своєму звіті Сергій Деркач, фундамент для подальших реформ уже закладено.

Дорожню карту окреслено

Незалежно від подальших кадрових рішень, перелік виконаних проєктів і запланованих реформ можна розглядати як своєрідну дорожню карту для транспортної галузі.

Частина із задекларованих завдань – запуск єЧерги для легкових автомобілів, реформа техогляду, таксі, внутрішніх пасажирських перевезень, розвиток пунктів пропуску та цифрових сервісів – безпосередньо впливатиме як на перевізників, так і на звичайних українських водіїв.

Для Auto24 саме ці напрями залишатимуться серед ключових тем, за розвитком яких редакція стежитиме й надалі.