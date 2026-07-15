Поки уряд складає повноваження: заступник міністра транспорту публічно відзвітував про 50 зроблених кроків

ФОТО: Колаж Авто24 |
Сергій Деркач - один з небагатьох у складі урядовців, хто був на своєму місці
У своєму звіті заступник очільника Мінрозвитку Сергій Деркач навів 50 реалізованих кроків у сфері автомобільних перевезень, розвитку прикордонної інфраструктури та цивільної авіації, а також окреслив пріоритети, над якими, на його думку, необхідно працювати далі.
Цей підсумок роботи автор розмістив на своїй сторінці в Facebook.
50 результатів для людей та бізнесу
- 1. Продовжили "транспортний безвіз" з ЄС, Норвегією та Молдовою.
- 2. Домовились про лібералізацію перевезень з Боснією та Герцоговиною, Північною Македонією
- 3. Підписали угоди про автомобільні перевезення з Албанією (одразу “транспортний безвіз”) та Марокко.
- 4. Українські перевізники можуть виконувати бездозвільні перевезення до 37 країн.
- 5. Домовилися про додаткові дозволи з Боснією і Герцеговиною.
- 6. Збільшили можливості вантажних перевезень із Вірменією.
- 7. Домовилися з Болгарією про додаткові дозволи на перевезення з третіх країн.
- 8. Оновили правила розподілу дозволів ЄКМТ та запровадили електронні дозволи ЄКМТ.
- 9. Спростили технічний контроль для перевезень за дозволами ЄКМТ.
- 10. Домовились з Азербайджаном та Туреччиною про запуск електронних дозволів.
- 11. Впровадили в Україні систему смарт-тахографів – видано понад 30 тис. карток та сертифіковано понад 100 центрів.
- 12. Масштабували єЧергу для вантажівок та автобусів на всі пункти пропуску та весь комерційний транспорт – понад 3,3 млн перетинів кордону. Підготували масштабне оновлення системи для впорядкування пріоритетів.
- 13. Вперше за 20 років змінили систему управління міжнародними автобусними маршрутами.
- 14. Запустили онлайн-кабінет міжнародних маршрутів – понад 700 рішень про відкриття/зміни/продовження маршрутів.
- 15. Спростили відкриття маршрутів з Естонією.
- 16. Спростили процедури щодо маршрутів з Молдовою, Чехією, Словаччиною.
- 17. Домовилися про дозволи на нерегулярні пасажирські перевезення з Грецією.
- 18. Розширили можливості нерегулярних перевезень із Румунією.
- 19. Запустили цифрові журнали Interbus.
- 20. Запровадили постійний моніторинг виконання міжнародних маршрутів.
- 21. Провели верифікацію міжнародних маршрутів, які існували лише на папері та фактично не виконувалися.
- 22. Вперше розробили та затвердили Стратегію розбудови прикордонної інфраструктури.
- 24. Відкрили новий пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною.
- 25. Запустили пішохідний рух через пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке".
- 26. Відкрили рух великих автобусів через пункт пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією.
- 27. Завершили модернізацію та ремонти 10 пунктів пропуску, більшість із яких — на кордоні з Молдовою.
- 28. Побудували зразкову сервісну зону перед пунктом пропуску "Рені – Джюрджюлешть".
- 29. Завершили будівництво першої черги вантажного терміналу в пункті пропуску "Порубне – Сірет" за підтримки ЄС.
- 30. Підготували до відкриття новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією.
- 31. Продовжили розвиток прикордонної інфраструктури разом із ЄС через програми Connecting Europe Facility та Ukraine Facility.
- 32. Відновили проєкт е-ТТН (електронної товарно-транспортної накладної) та авторизували перших провайдерів е-ТТН. Забезпечили безперервність використання е-ТТН.
- 33. Вперше запустили єКонкурс — цифровий відбір перевізників на міжобласні маршрути. На понад 200 маршрутів обрали перевізників.
- 34. Вперше запровадили електронні дозволи на внутрішні автобусні маршрути.
- 35. Вперше запустили онлайн-зміни до дозволів на маршрути.
- 36. Оцифрували всі міжобласні автобусні маршрути та створили відповідний Реєстр.
- 37. Запустили Реєстр легальних автостанцій – майже 400 об’єктів.
- 38. Дали можливість громадам використовувати гуманітарний транспорт для перевезення пасажирів. Понад 1000 одиниць транспорту змогли працювати у майже 100 громадах.
- 39. Врегулювали правила перевезення пасажирів із домашніми тваринами.
- 40. Запустили єІнспектор для цифровізації рейдових перевірок Укртрансбезпеки.
- 41. Оновили вимоги до навчання професійних водіїв. Сертифікували понад 30 центрів для навчання. Понад 50 тис. водіїв вже пройшли навчання.
- 42. Для прозорості запровадили обов’язковий відеонагляд на пунктах обов’язкового технічного контролю.
- 43. Посилили вимоги до безпечності, доступності та комфортності автобусів.
- 44. Запустили новий напрямок роботи – публічно-приватне партнерство. Сформували перелік пріоритетних проєктів вартістю понад 5 млрд доларів.
- 45. Готуємо до запуску новий проєкт ППП – концесія поромного терміналу порту "Чорноморськ".
- 46. Підготували та затвердили Стратегію розвитку цивільної авіації України до 2030 року.
- 47. Створили Міжвідомчий координаційний центр, який готує поетапний план відновлення цивільної авіації після покращення безпекової ситуації.
- 48. Забезпечили стабільну роботу Украероруху та аеронавігаційної системи України за підтримки Євроконтролю. Зберегли працездатність ключових аеропортів країни, насамперед "Бориспіль" та "Львів".
- 49. Посилили міжнародний тиск на росію в ІКАО та зберегли чинність авіаційних санкцій проти рф.
- 50. Заклали основу для інтеграції української цивільної авіації до Спільного авіаційного простору ЄС після відкриття неба.
Про подальші пріоритети
- Продовжити "транспортний безвіз" з ЄС
- Забезпечити відповідність стандартам ЄС наших перевізників.
- Запуск єЧерги для легкових автомобілів.
- Завершити реформу міжнародних автобусних перевезень.
- Реформа пільгових перевезень.
- Реформа таксі.
- Реформа внутрішніх перевезень пасажирів.
- Реформа ОТК.
- Масштабування е-ТТН.
- Цифрові дозволи з іноземними країнами.
- Нові пункти пропуску, спільний контроль з країнами ЄС.
- Мережа сервісних зон.
- Готовність авіації до відновлення польотів.
Попереду ще багато роботи, але, зазначає у своєму звіті Сергій Деркач, фундамент для подальших реформ уже закладено.
Дорожню карту окреслено
Незалежно від подальших кадрових рішень, перелік виконаних проєктів і запланованих реформ можна розглядати як своєрідну дорожню карту для транспортної галузі.
Частина із задекларованих завдань – запуск єЧерги для легкових автомобілів, реформа техогляду, таксі, внутрішніх пасажирських перевезень, розвиток пунктів пропуску та цифрових сервісів – безпосередньо впливатиме як на перевізників, так і на звичайних українських водіїв.
Для Auto24 саме ці напрями залишатимуться серед ключових тем, за розвитком яких редакція стежитиме й надалі.