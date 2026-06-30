Поліцейські показали, як власник Audi E-Tron GT заряджав авто від генератора: курйозні фото

Замість того, щоб викликати традиційну службу евакуації та транспортувати нерухомий автомобіль до найближчої спеціалізованої експрес-зарядки, водій розрядженого електрокара вирішив вирішити проблему самотужки. Він зупинився на узбіччі гірського шосе та підключив до дорогої німецької новинки звичайний портативний бензиновий генератор для повільного відновлення енергії.

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Представники Каліфорнійського дорожнього патруля не змогли пройти повз цю картину і залишили у мережі пост з підписом "Думки та молитви не додадуть кілометрів вашій батареї… але, на щастя, вони привезли власний генератор". Такий коментар став відсилкою до відомого музичного хіта гурту Bon Jovi "Livin' On A Prayer", під який поліцейські символічно стилізували фотографію з місця події.

Також патрульні нагадали водіям, що поїздки в гірській місцевості, постійні та різкі перепади висот, а також пересування на високих швидкостях здатні розряджати акумуляторні батареї електричного транспорту набагато швидше, ніж розраховує бортовий комп'ютер за стандартних умов.

Правоохоронці закликали мандрівників ретельно планувати свої маршрути заздалегідь, завжди повністю заряджати авто та зберігати додатковий резервний запас ходу, щоб уникнути незапланованих і небезпечних зупинок посеред швидкісних магістралей.

Технічні характеристики та динаміка преміального електрокара Audi

Іронія ситуації полягає в тому, що об'єктом жарту став один із найсучасніших та найтехнологічніших німецьких електромобілів. Вартість оновленого Audi S e-tron GT 2026 модельного року на американському ринку стартує від 127 700 доларів. Цей автомобіль оснащений передовою літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 105 кВт-год. Вона живить високоефективну систему повного приводу, яка складається з двох електричних двигунів сумарною потужністю 670 кінських сил.

Такий технічний потенціал дозволяє автівці розганятися з місця до 100 км/год усього за 3,3 секунди, а її максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 245 км/год. За словами Audi, запас ходу моделі становить близько 483 кілометрів, чого за звичайних умов цілком достатньо для тривалої подорожі.

Ба більше, архітектура автомобіля підтримує функцію надшвидкої зарядки постійного струму потужністю до 320 кВт, яка здатна поповнити енергію батареї з 10% до 80% всього за 18 хвилин. Для найвибагливіших покупців німецький бренд також пропонує ще потужнішу флагманську модифікацію RS e-tron GT performance за ціною від 170 500 доларів. Вона видає вражаючі 912 к.с. й досягє першої сотні за 2,4 секунди, хоча через підвищену продуктивність її максимальний запас ходу становить 447 кілометрів.