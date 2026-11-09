Поліція масово штрафує водіїв за популярний тюнінг фар: чим загрожує зміна кольору

Як повідомляє профільне видання Carup, лише за одну ніч у різних регіонах країни патрульні зупинили відразу кількох порушників із незаконними лампами.

Зокрема, в місті Ерншельдсвік з інтервалом у пів години попалися два автомобілі, власники яких вирішили виділитися в потоці за допомогою забороненої оптики.

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"Жовті та сині фари стали популярними, але вони заборонені. Багато людей знають, що це заборонено, але не думають про високий ризик бути зупиненими. Деякі автомобілісти дійсно не розуміють, які саме відтінки дозволені законом для передніх фар, – пояснив офіцер дорожньої поліції Давід Аскерод.

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Зараз базовий штраф за неправильне світло становить 500 крон (2 318 грн), проте сума може зрости, якщо фара додатково пошкоджена. Проблема стосується не лише легковиків, а й водіїв вантажівок, які часто перетворюють свої машини на справжні новорічні ялинки за допомогою додаткових гірлянд.

Як не втратити права

Низькі початкові штрафи не лякають порушників, але мало хто знає про реальні наслідки. Якщо водій ігнорує припис і знову попадається з кольоровими лампами, поліція має право відправити авто на повторний техогляд і навіть винести заборону на експлуатацію транспортного засобу.

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Нагадаємо, що правила дорожнього руху чітко регламентують автомобільне освітлення. Спереду дозволено виключно біле світло, ззаду – червоне, а для поворотників передбачено помаранчевий колір.

Сині проблискові маячки суворо зарезервовані для екстрених служб, і їх встановлення на цивільні машини є грубим порушенням.